«فولفو» تطور برمجيات لتزويد سياراتها المستقبلية بنظام تشغيل خاص

المصدر: دبي - البيان

أعلنت المشروعات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، الموزّع الحصري لسيارات فولفو في الإمارات، عن عزم فولفو للسيارات، تطوير برمجياتٍ داخل الشركة، لمواكبة التطوّر الحاصل في خصائص وميّزات السيارات القائمة على البرمجيات، نظراً لتفوّق جاذبيتها على مواصفات السيارات التقليدية.

وسيعمل الجيل القادم من سيارات فولفو الكهربائية بالكامل، بما في ذلك النسخة القادمة الكهربائية بالكامل من سيارة XC90، بنظام التشغيل الخاص بشركة فولفو للسيارات، والمعروف باسم VolvoCars.OS، لتطوير أسرع وأكثر مرونةً. وتهدف الشركة إلى تعزيز أداء سيارات فولفو بشكل مستمر، عبر تقديم المزيد من التحديثات اللاسلكية لسيارات العملاء طوال فترة اقتنائها.

وسيؤدي VolvoCars.OS، دور نظام تشغيل شامل لسيارات فولفو الكهربائية. يدمج النظام الجديد، أنظمة التشغيل المختلفة للشركة المستخدمة في السيارة، وعبر السحابة، ما يؤدّي إلى إنشاء نظام تشغيل موحّد ومتكامل. وتشمل أنظمة التشغيل الأساسية، نظام تشغيل أندرويد للسيارات وكيو إن إكس وأوتوستار ولينوكس.

وبالاعتماد على مجموعة متنوعة من واجهات برمجة التطبيقات، بما في ذلك واجهة برمجة التطبيقات الموسعة المعلن عنها سابقاً، يتيح نظام تشغيل VolvoCars.OS للمطوّرين، الوصول إلى ميزات السيارة، مثل بيانات مستشعر السيارة، وواجهات المستخدم، والخصائص القائمة على السحابة، مثل بيانات الأسطول، المرهونة بموافقة العميل. يُفسح ذلك المجال أمام المطورين لإنشاء خدمات وتطبيقات جديدة لسيارات فولفو.

وقال هنريك جرين، الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا لدى فولفو للسيارات: سيسمح تطوير البرامج داخل الشركة، بزيادة سرعة التطوير، وتحسين أداء سيارات فولفو بوتيرة أسرع مما هي عليه اليوم. وبصورة مشابهة لتحديثات الهواتف المحمولة أو الكمبيوتر، سيصبح بالإمكان إرسال البرامج والميزات الجديدة بسلاسة، من خلال ميزة التحديثات اللاسلكية، ما يسهم في تطوير أداء سيارة فولفو، وزيادة متعة قيادتها مع مرور الوقت.

وتهدف فولفو للسيارات، إلى تحقيق الاستفادة القصوى من تطوير البرمجيات داخل الشركة، عبر تجهيز سياراتها الكهربائية بالكامل، بنظام حوسبة مركزيّ أساسيّ، ما يسهم في التخلص من الكثير من التعقيدات. فبدلاً من الاعتماد على وحدات تحكم إلكترونية متعددة حول السيارة، تتحكم في الأنظمة والميزات الفردية، ستستخدم السيارة نظام حوسبة أساسيّ قويّ، يستند إلى الزيادة المستمرة في كمّ البيانات التي يتم تطويرها داخل الشركة.

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