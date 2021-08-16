«هوندا» تطلق مبادرة لفحص سلامة دراجات عمّال التوصيل مجاناً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت المشروعات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، الموزّع الحصري لسيارات هوندا في الإمارات، عن إطلاق مبادرة لدعم عمّال التوصل في دبي وأبوظبي خلال شهر أغسطس، حيث ستعمل هوندا على إجراء عمليات فحص مجانية لدراجات عمال التوصيل الذين يزورون مراكز الخدمة التابعة لها في أم رمول بدبي وأم النار بأبوظبي.

وتتضمن عمليات الفحص على سبيل المثال فحص وتعديل مستويات الزيت والسوائل، وتشحيم السلسلة، وتعديل المكابح والقابض، والتأكد من سلامة المفاتيح والإضاءة مع تبديل المصباح عند اللزوم لضمان عمل الدراجات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والأمان.

وتستمر الحملة بين 14-19 أغسطس في دبي وبين 21-26 أغسطس في أبوظبي، ويمكن لعمال التوصيل فحص دراجاتهم على اختلاف علامتها التجارية على يد فنيي هوندا الخبراء والحصول على وجبة مجانية معبأة مسبقاً للاستمتاع بها أثناء الانتظار. وتستغرق عملية الفحص أقل من 30 دقيقة لضمان أقل قدر من التأخير في جدول العمال.

وقال ريت ماكسويل، مدير عام علامة هوندا في الإمارات لدى المشروعات التجارية، إحدى شركات مجموعة السيارات في الفطيم: يشرفنا دعم المجتمع المحلي من عمال التوصيل في الإمارات. ولأننا نعيش في مجتمع يوفر لنا مختلف سبل الراحة، نحرص بدورنا على التفكير بالآخرين ممن يعملون بجهد لضمان وصول احتياجاتنا إلينا في الوقت المناسب. ويأتي إطلاق هذه المبادرة لتوفير عمليات فحص الدراجات والوجبات المجانية كمشاركة بسيطة للتعبير عن شكرنا لعمال التوصيل وتقديرنا لجهودهم.

وأضاف: كما نفخر في هوندا بالالتزام بقيم المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الفطيم وبدعم مختلف فئات المجتمع، ونتطلع لتقديم الدعم لعمال التوصيل في أبوظبي ودبي.

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