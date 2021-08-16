مجموعة السيارات في الفطيم تفتتح أول صالة عرض للسيارات التجارية الخفيفة والمستعملة

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت مجموعة السيارات في الفطيم عن افتتاح صالة عرض مخصصة للسيارات التجارية الخفيفة والمستعملة، هي الأولى من نوعها في الإمارات، تأكيداً على سعيها المتواصل للارتقاء بجودة حياة عملائها.

وتوفر صالة عرض عجمان علامات تجارية رائدة في سيارات التجارية الخفيفة ضمن مساحة 2,721 متراً مربعاً، بما يكفي لعرض ثلاثين مركبة في وقتٍ واحد، وستحتوي صالة العرض منشأة خدمة حديثة ومميزة لمنح العملاء تجربة أكثر راحة وسهولة.

وتوفّر صالة العرض سيارات تجارية خفيفة من أبرز علامات السيارات الرائدة مثل تويوتا ورام والعديد غيرها، حيث تشهد الإمارات طلباً كبيراً على هذه السيارات التي أصبحت الركيزة الأساسية لأي قطاع خدمي أو تجاري.

ويؤكّد التوسّع الجديد التركيز المتواصل على منهجية المجموعة المتمحورة حول العملاء، من خلال مواكبة الاحتياجات المتغيرة لعملائها، حيث ستقدم الصالة الجديدة خدماتها لأكثر من 50 ألفاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل حالياً في المناطق الشمالية.

وقال آندي بارات، مدير عام الفطيم لكزس والفطيم تويوتا: تمثّل منشأة عجمان الجديدة أول صالة من نوعها للسيارات التجارية الخفيفة والمستعملة، فضلاً عن كونها دليلاً على تركيز المجموعة على عملائها بالدرجة الأولى.

ونفخر بهذا النمو والتوسّع الملحوظ الذي يبرهن على مواكبتنا الدائمة لمتغيرات السوق والعملاء، حيث جاء افتتاح هذه المنشأة نتيجةً للأبحاث المعمّقة في مختلف نواحي القطاع والاستثمار المتواصل في احتياجات عملائنا.

وندرك تماماً أنّ السيارات التجارية الخفيفة تمثّل الركيزة الأساسية لآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تشكّل بدورها ركيزة الاقتصاد الإماراتي.

وبذلك ستعمل الفطيم، بوصفها شركة عائلية لها دورٌ راسخ في مسيرة نجاح دولة الإمارات، على تعزيز القطاع الذي سيساعد بدوره على الارتقاء بالاقتصاد الإماراتي.

وشهد الطلب على السيارات التجارية زيادةً ملحوظة في بداية عام 2021، حيث بدأت الشركات بالتعافي من الأحداث غير المسبوقة التي شهدها العالم عام 2020.

وأسهمت العديد من العوامل في تزايد هذا الطلب، وبالأخص انتقال الشركات الناشئة والشركات الجديدة إلى استخدام السيارات التجارية في نماذج أعمالها.

وتلتزم مجموعة السيارات في الفطيم بتلبية المتطلبات الجديدة والمساهمة بتسريع التعافي الاقتصادي، من خلال إطلاق صالة العرض الجديدة التي توفّر سيارات تجارية مستعملة من علامات تجارية متعددة تحت سقفٍ واحد إلى جانب مجموعةٍ من الخدمات المتميزة.

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