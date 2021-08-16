«النابودة للسيارات» تطرح عرضاً مميزاً

المصدر: دبي - البيان

تقدم شركة «النابودة للسيارات»، الوكيل الحصري لسيارات فولكس واجن في دبي والمناطق الشمالية، للعملاء عرضاً استثنائياً على مدار الخمسة عشر يوماً القادمة.

وسيحصل العملاء الذين يستبدلون سياراتهم الحالية بسيارة تيرامونت أو طوارق على دعم يصل إلى 15,000 درهم، حيث سيحصل عملاء فولكس واجن على قيمة أعلى من القيمة السوقية الحالية بـ 10,000 درهم لسياراتهم الحالية، بالإضافة إلى قسيمة من كفو بقيمة 5,000 درهم.

كما سيحصل العملاء الذين يستبدلون سيارات من علامات تجارية أخرى غير فولكس واجن على قيمة أعلى من القيمة السوقية الحالية بـ 10,000 درهم. يسري هذا العرض حصرياً خلال الفترة من 15 أغسطس لغاية 31 أغسطس.

وتيرامونت هي سيارة SUV الأعلى مبيعاً والأكبر حجماً بين سيارات فولكس واجن في الشرق الأوسط. طُرحت سيارة تيرامونت الجديدة في مارس الماضي، وتتميز سيارة SUV ذات السبعة مقاعد الشهيرة بتصميم عصري وتقنيات متطورة.

ويتضمن التصميم الخارجي شبكاً أمامياً جديداً ومصابيح أمامية بتقنية LED، فيما تم تزويد المقصورة بلوحة تجهيزات ذات تصميم جديد مع شاشة نظام المعلومات والترفيه قياس 8 بوصات وشاشة قيادة رقمية قياس 10 بوصات.

وتعد طوارق السيارة الرائدة بين مجموعة فولكس واجن، وقد تم تصميمها خصيصاً لتلبي لمتطلبات العملاء الذين يتطلعون للأفضل دائماً.

تُجهز السيارة بنظام اتصال متطور، كما تتميز بأكثر أنظمة مساعدة السائق وأنظمة الراحة والإضاءة والمعلومات والترفيه تطوراً لترسم الطريق نحو المستقبل.

ويتضمن نظام Cockpit Innovision المبتكر شاشة عالية الدقة قياس 15 بوصة تعمل باللمس، وشاشة نشطة لعرض المعلومات قياس 12,3 بوصة، إضافة إلى نظام الإضاءة المحيطية الذي يمكّن السائقين من الاختيار بين أكثر من 30 لوناً لإضاءة المقصورة.

وقال ثوماس فيربارالمدير العام لفولكس واجن في شركة النابودة للسيارات: تفخر شركة النابودة للسيارات بكونها الوكيل الحصري لفولكس واجن في دبي لأكثر من 35 عاماً، ونعلم مقدار الشعبية التي تحظى بها سيارات فولكس واجن في المنطقة.

يسرنا إطلاق هذه الحملة الترويجية، حيث يمكن للعملاء توفير ما يصل إلى 15,000 درهم عند استبدال سياراتهم الحالية بسيارة تيرامونت أو طوارق جديدة، ونتطلع إلى زيادة عدد العائلات التي تستمتع بقيادة سيارات فولكس واجن في الإمارة.

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