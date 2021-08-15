«فيراري» تواصل تحقيق مبيعات لافتة في مختلف المناطق

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة فيراري عن نتائجها الأولية الموحّدة للربع الثاني والأشهر الستّة المنتهية في 30 يونيو 2021. وقال جون إلكان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة:

تؤكّد النتائج الممتازة التي تمّ تحقيقها في الربع الثاني على قوّة فيراري وعلى تميّز نموذج الأعمال الذي تنتهجه الشركة. فمع كل سيارة يتمّ طرحها، ترسي فيراري معايير جديدة في مجال الابتكار والجمال والتميّز، وهي المزايا الأساسية للرفاهية الحقيقية. ومع اقترابنا من الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الشركة، نجد أن فرصنا للتقدّم أكبر وأعظم من أي وقت مضى.

وبلغ إجمالي السيارات التي تمّ تسليمها 2685 وحدة في الربع الثاني من عام 2021، مع زيادة بلغت 1296 سيارة أي ما يمثّل 93.3% مقارنة بالربع السابق من السنة على الرّغم من تأثيرات جائحة «كوفيد-19» على الأعمال التي أدّت إلى تعطّل الإنتاج والتسليم في الجزء الأول من هذا الربع من السنة.

وارتفعت مبيعات الطرازات المجهّزة بمحرّكات V8 (8 أسطوانات) بنسبة 111.2% وارتفعت مبيعات السيارات المجهّزة بمحرّكات V12 (12 أسطوانة) بنسبة 37.6%. أمّا السيارات التي تمّ تسليمها خلال الربع الثاني فكانت بمعظمها من عائلة سيارات "إف 8" و"812 جي تي إس"، فضلاً على طرازي إس إف 90 سترادالي وفيراري روما اللذين أصبحا يوزّعان عالمياً. واستمر تسليم فيراري مونزا SP1 وSP2 بما يتماشى مع تخطيط الإنتاج. وبدأ تسليم الوحدات الأولى من سيارة فيراري بورتوفينو إم في هذا الربع من السنة.

وساهمت كل المناطق الجغرافية إيجاباً في الربع الثاني. فقد سجّلت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ارتفاعاً بنسبة 89.4% وازدادت مبيعات أمريكا الشمالية واللاتينية بنسبة 70.3%، وسجّلت الصين وهونغ كونغ وتايوان أداءً قوياً بلغ 564.0%، بفضل وصول الطرازات الجديدة ومستوى المقارنة السهل بالأرقام المسجّلة في السنة السابقة، وسجلت منطقة آسيا المحيط الهادئ ارتفاعاً بنسبة 92.4%.

وفي 9 يونيو 2021، أعلنت فيراري عن تعيين بينديتو فيغنا رئيساً تنفيذياً للشركة. وينتقل فيغنا إلى فيراري في الأول من سبتمبر من شركة "إس تي ميكروإلكترونيكس"، حيث كان يشغل منصب رئيس مجموعة الأنظمة التناظرية والأنظمة الإلكتروميكانيكية الدقيقة وأجهزة الاستشعار، وهو القسم التشغيلي الأكبر والأكثر ربحية في الشركة لعام 2020. وهو أيضاً عضو في الهيئة التنفيذية لمجموعة "إس تي".

وبصفته الرئيس التنفيذي للشركة، ستتمحور مسؤولية السيد فيغنا على الحرص على مواصلة فيراري بتأدية دورها الريادي كشركة تبتكر السيارات الأجمل والأكثر تقدماً في العالم. ولا شكّ في أن معرفته العميقة التي اكتسبها على مدى 26 سنة من العمل في صميم قطاع أشباه الموصلات الذي يحدث تغييراً سريعاً في قطاع السيارات، ستساهم في تسريع قدرة فيراري على أن تكون سبّاقة في تطبيق تقنيات الجيل التالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز