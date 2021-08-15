«الفطيم تويوتا» تعزز قيمة سيارات عملائها عند إعادة بيعها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الفطيم تويوتا عن إطلاق تويوتا كير، الباقة المتكاملة من خدمات وحلول ما بعد البيع، لتزويد عملائها بتجربة أكثر راحةً وتوفير أعلى قيمة لسيارات تويوتا خاصتهم عند إعادة بيعها.

وتأتي هذه الخطوة للتأكيد على أهمية الخدمات عالية الجودة فيما يخص السيارات المستعملة، خاصةً في أيام الصيف الحارة، لضمان سلامة العملاء والحفاظ على قيمة السيارة. كما تشجع الفطيم تويوتا عملاءها على الاستمرار بالاستفادة من خدمات تويوتا المميزة والاستمرار بوضع ثقتهم في برنامج تويوتا كير الذي يهدف لتوفير أعلى مستويات الجودة والراحة لهم.

وتُقدم السوق الإماراتية اليوم عدداً كبيراً من ورش الخدمات والوكلاء المستقلين، ما يرفع احتمال الحصول على خدمة سيئة الجودة أو غير معتمدة على أيدي فنيي السيارات عديمي الخبرة؛ الأمر الذي يمكن أن يكون مشكلةً حقيقيةً فيما يخص سلامة العملاء وقيمة ما بعد البيع لسيارات تويوتا خاصتهم.

في حين يساعد برنامج خدمات تويوتا كير عملاء تويوتا على تجنّب هذه المخاطر من خلال تقديم خدمات دولية معتمدة وصيانة موثوقة تحافظ على قيمة ما بعد البيع على أيدي فنيين خبيرين يضمنون جودة التصنيع باستخدام قطع غيار تويوتا الأصلية.

وقال آندي بارات، المدير الإداري لدى الفطيم تويوتا والفطيم لكزس: شهدت سوق السيارات المستعملة ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الطلب خلال السنوات القليلة الماضية، بالتزامن مع تعزيز كل من الوكلاء والعملاء لاستثماراتهم التي تضمن لهم الحصول على أفضل سعر لدى إعادة البيع مقابل أعلى قيمة يمكن توفيرها.

ونفخر في الفطيم تويوتا ببرامج ما بعد البيع التي نوفرها للعملاء، الذين يولون اهتماماً متزايداً بها في الفترة الأخيرة؛ مع الاستمرار في تحسين عروضنا وخدماتنا، بما فيها تويوتا كير، للارتقاء بتجارب العملاء. وتوفر باقة خدمات وحلول تويوتا كير أرفع مستويات الخدمة في الإمارات، التي تضمن للعملاء المستفيدين منها الحفاظ على سلامتهم وتوفير أعلى قيمة ممكنة عند إعادة بيع سياراتهم.

وأتاح برنامج تويوتا كير مؤخراً خيارات لتقسيط دفعات باقات الخدمات عالية الجودة، بما يضمن وصولها إلى عدد أكبر من العملاء في الإمارات. وتسري خيارات التقسيط على الباقات التي تتضمن أربع خدمات أو أكثر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز