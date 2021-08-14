«بنتلي» تطلق «فلاينج سبير مولينير» الكهربائية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «بنتلي» عن سياراتها الجديدة «فلاينج سبير مولينير»، أحدث السيارات ضمن فئة سيارات «Grand Tourer» الفخمة ذات الأبواب الأربعة الفاخرة وأول سيارة «بنتلي» كهربائية من «مولينير». وسواء كانوا يستمتعون بمحرك ست أسطوانات الهجين المتطور تقنياً، أو محرك ثماني أسطوانات V8 القوي أو محرك 12W بموجات لا نهاية لها من عزم الدوران، سيحصل العملاء أيضاً على مجموعة واسعة من التفاصيل الرائعة التي يوفرها أحدث منتجات «مولينير».

أزيح الستار عن سيارة السيدان الفارهة والمجهزة بأناقة بالغة خلال Monterey Car Week للسيارات المرموق في كاليفورنيا، وتتربع السيارة على قمة عائلة ««فلاينج سبير» وتجمع بين أرقى الحرفية اليدوية العصرية والفخامة التي تحبس الأنفاس.

تم ابتكار وتطوير أفخم سيارة من طراز «فلاينج سبير» حتى اليوم من قبل «بنتلي مولينير» وتم تصميمها وهندستها وصنعها يدوياً في بريطانيا. واحتلت مكانة رفيعة في سلسلة سيارات «بنتلي». وستلائم السيارة الجديدة العملاء الذين يركزون أكثر على التفاصيل الفاخرة والأنيقة.

وتتضمن تفاصيلها المجهزة بشكل جميل وجذاب على عجلات «مولينير» الحصرية مقاس 22 إنشاً المطلية باللون الرمادي مع تشطيبات مصقولة، وأغطية عجلات ذاتية الاستواء تبقى منتصبة أثناء دوران العجلات. وتتناسق الشبكة الأمامية والشبكة الأمامية السفلية من الكروم مع فتحات التهوية في الأجنحة الجانبية التي تحمل علامة «مولينير» المصممة حسب الطلب وكذلك مع أغطية المرايا المطلية باللون الفضي الساتان.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز