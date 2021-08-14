«فورد إيدج» قيادة عصرية

المصدر: دبي - أحمد صديق

قدمت شركة «فورد» الأمريكية تجربة قيادة متطورة وعصرية أكثر من أي وقت مضى عبر طرازها الجديد «إيدج»، الذي أضافت إليه الشركة ميزات جديدة من الداخل والخارج تجسّد الأناقة والقوة في الوقت ذاته ضمن فئات سيارات الـ«كروس أوفر» ثنائية صفوف المقاعد.

واختبر ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ8 سرعات المتميز بفترات تبديل سريعة وتكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي القياسية، ما يخفف من استهلاك الوقود أثناء القيادة في المدينة، حيث تنطوي حركة السير على الكثير من التوقف والانطلاق.

وتأتي السيارة بمحرك (EcoBoost) سعة 2.0 لتر وهذا المحرك مزود بشاحن توربيني بمنفذين بتقنية ضخ الوقود المباشر والذي يتميز بعزم دوران هائل عند دورات المحرك المنخفضة، ويولّد شحنة شبه فورية من القوة قدرها 373 نيوتن متر من عزم الدوران و250 حصاناً.

أيضاً تتوفر السيارة بمحرك آخر (EcoBoost) سعة 2.7 لتر وهو المحرك الأقوى في هذه المجموعة وهو محرك ثنائي الشحن توربيني بتقنية ضخ الوقود المباشر، ويقدم القوة الحصانية وعزم الدوران الأفضل في فئته بقوة 515 نيوتن متر من عزم الدوران و335 حصاناً.

ويتجلى التطور العصري فـ«إيدج» في التصميم الأمامي والخلفي الرياضي الجديد من الخارج، أما من الداخل فهي تضم الكثير من الميزات الذكية الجديدة. بدءاً من نظام مجموعة من تكنولوجيات مساعدة السائق القياسية المصممة لمساعدته على التنقل بثقة تامة، مع قرص دوار لنقل الحركة بسهولة يمنح السيطرة على ناقل الحركة الأوتوماتيكي، ومنصة شحن لاسلكي و12 مكبراً للصوت.

وتستهلك الفئات العاملة بنظام الدفع الرباعي من «فورد إيدج» معدل وقود يعادل جالوناً لكل 21 ميلاً على الطريق داخل المدن، وجالوناً لكل 29 ميلاً على الطريق السريع، وجالوناً لكل 24 ميلاً ما بين الطريقين مجتمعين. في حين تستهلك الفئات العاملة بالطراز بنظام دفع رباعي، جالوناً لكل 21 ميلاً على طريق المدن، وجالوناً لكل 28 ميلاً على الطريق السريع وجالوناً لكل 23 ميلاً ما بين الطريقين.

ويكفي الطراز من الداخل لخمسة ركاب، وتتوفر به مساحة سفلى بالمقاعد الأمامية لامتداد الأقدام تصل لـ 42.6 بوصة، ومساحة عليا لامتداد الرأس تصل لـ 40.2 بوصة. أما المقاعد الخلفية فتتوفر مساحة سفلى لامتداد القدم تصل لـ 40.6 بوصة، ومساحة عليا لامتداد الرأس تصل لـ 40.3 بوصة.

ويحظى طراز «فورد إيدج» بمنظومة تقنية مميزة تشمل شاشة بقياس 8 بوصات، يدعمها أنظمة تشغيل «آبل كار بلاي» و«آندرويد أوتو»، وخاصية اتصال بالإنترنت اللاسلكي.

كما يحظى بأنظمة أمن وحماية مساعدة للسائق، تشمل نظام الفرامل التي تفعل ذاتياً عند الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار ونظام رصد المنطقة العمياء خلف السيارة.

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