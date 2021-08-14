«أوبل كورسا» عشق الكمال

المصدر: (دبي - البيان)

شهدت أسواق الإمارات إطلاق الطراز الجديد من سيارة «أوبل كورسا» الألمانية التي باتت تستحوذ على اهتمام عشّاق السيارات في الدولة، التي تأتي بالعديد من المزايا المتكاملة الرائعة، وهي من فئة سيارات الـ«هاتشباك».

تأتي السيارة بمحرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1200 سي سي تيربو، وبقوة 130 حصاناً بناقل حركة أوتوماتيك «تيبترونيك» من 6 سرعات، وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي. وتتسارع السيارة من الثبات وحتى 100 كيلومتر في حوالي 8.7 ثوان ويبلغ عزم السيارة 230 نيوتن لكل متر.

ويوجد في سيارة «أوبل كورسا» نظام للفرامل مانع للانغلاق ABS ونظام الثبات الإلكتروني ESP، كما يوجد نظام تحذير الاصطدام الأمامي. كما توجد 6 وسائد هوائية وحساسات ركن أمامية وخلفية وحزام أمان خلفي.

يبلغ طول السيارة 4060 ملم، والعرض 1960 ملم، كما يبلغ الارتفاع حوالي 1433 ملم. وتبلغ سعة الصندوق الخلفي للسيارة 309 لترات، وسعة خزان الوقود 44 لتراً.

ويتميز التصميم الداخلي للسيارة بوجود شاشة وسطية مدمجة بمقاس 7 بوصات، حيث تعمل بنظام أبل كار بلاي أو أندرويد أوتو، و6 سماعات للصوت. أما شاشة العدادات فهي كبيرة الحجم بمقاس 7 بوصات، ومزودة بكاميرا مراقبة الرؤية الخلفية.

وتم تزويد السيارة بتقنية البلوتوث ومدخل USB ومشغل DVD. ويمكن التحكم في الحقيبة الخلفية إلكترونياً. وتأتي المقاعد في السيارة جميعها مبطنة بالجلد العالي الجودة. وكشافات LED أمامية ويوجد كشافات نهارية وكشافات ضباب أمامية.

أيضاً هناك مرايا جانبية سوداء تعمل كهربائياً ويمكن طيها، مع فتحة سقف بانورامية بشكل جذاب.

وتظهر شخصية «أوبل» الألمانية بشكل قوي في تصميم السيارة الخارجي، فالسيارة تأتي بتصميم السيارة عصري متناسق ورياضي إلى حد كبير ويتميز على المُنافسين. وعلى الطرقات أثبتت تجربة قيادتها أنها جديرة بامتلاك الطريق على مختلف السرعات مع قدرة جدية جداً على المناورة مع احتفاظها في الوقت نفسه بقدر كبير من الثبات.

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