نقص الرقائق يرفع أسعار السيارات في أوروبا

المصدر: (روما - د ب أ)

أظهر تقرير صادر عن شركة التأمين على القروض إيولر هيرمس ارتفاع أسعار السيارات في أوروبا بسبب نقص المعروض نتيجة قلة إمدادات الرقائق الإلكترونية وغيرها من مستلزمات الإنتاج.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان للشركة التابعة لمجموعة التأمين الألمانية العملاقة آليانز القول إن الدراسة التي أجرتها على سوق السيارات الأوروبية أظهرت أن الفجوة بين العرض والطلب في السوق ستستمر خلال 2022.

وبحسب الدراسة فإن أسعار السيارات في أوروبا ستزيد بنسبة تتراوح بين 3 و6% بشكل عام.

ومن المتوقع ارتفاع أسعار السيارات في ألمانيا بما يتراوح بين 4% و10% وهو ما يمثل فرصة «فريدة» لتعزيز هامش أرباح شركات السيارات الألمانية.

يذكر أن شركات صناعة السيارات وشركات صناعة الإلكترونيات على المستوى العالمي تعاني من نقص في الرقائق، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة الطلب على تكنولوجيا الكمبيوتر مع تزايد عمل الناس من المنزل بسبب تفشي جائحة كورونا.

وأدى نقص إمدادات الرقائق إلى وقف تشغيل العديد من مصانع السيارات في مختلف أنحاء العالم لفترات متباينة، في الوقت الذي تحاول فيه حكومات الدول المعنية إيجاد حلول طويلة المدى لهذه الأزمة.

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