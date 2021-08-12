«بوش» تراهن على مبيعات البطاريات لزيادة أرباحها

المصدر: شتوتجارت - د ب أ

تراهن شركة صناعة مكونات السيارات الألمانية «بوش» على مبيعاتها من البطاريات وتكنولوجياتها لزيادة أرباحها في ظل الطلب العالمي المتنامي على البطاريات في مختلف الصناعات.

وتأمل بوش في زيادة قيمة مبيعات قطاع البطاريات لديها من حوالي 100 مليون يورو خلال العام الماضي إلى حوالي 250 مليون يورو (293 مليون دولار) سنوياً بحلول 2025 بحسب ما أعلنته الشركة أمس.

كما تستهدف بوش تحقيق مبيعات إجمالية من قطاع البطاريات خلال السنوات الخمس من 2020 إلى 2025 بنحو مليار يورو، بما في ذلك مبيعات خطوط تصنيع كاملة لإنتاج البطاريات.

يذكر أن بوش كمجموعة صناعية عملاقة تعمل في العديد من القطاعات بما في ذلك إنتاج البطاريات للسيارات وللقطاعات الأخرى.

ويعتبر قطاع التكنولوجيا الصناعية أصغر قطاعات الشركة الأربعة من حيث قيمة المبيعات.

ويعد قطاع صناعة مكونات السيارات لحساب الغير أكبر قطاعات بوش وأكثرها أهمية، حيث شكل خلال العام الماضي أكثر من نصف إجمالي حجم أعمالها البالغ 71.5 مليار يورو.

ومن القطاعات المركزية الأخرى لدى مجموعة بوش جروب قطاع الأجهزة المنزلية وقطاعات الطاقة ومعدات وآلات البناء.

يوجد مقر بوش في مدينة جيرلنجين بالقرب من مدينة شتوتجارت في جنوب غرب ألمانيا ويعمل لديها 395 ألف عامل في مختلف أنحاء العالم.

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