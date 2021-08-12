«تسلا» تحذر من تعطل إمدادات الرقائق الإلكترونية

المصدر: لندن - د ب أ

انتقد رئيس شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، إيلون ماسك، اثنين من أكبر موردي الرقائق الإلكترونية للسيارات في العالم، وذلك بسبب تعطيل إنتاج الشركة.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن ماسك كتب في تغريدة على تويتر: «كما تم الكشف علنا، نحن نعمل في ظل قيود شديدة في سلسلة التوريد فيما يتعلق بالرقائق الإلكترونية /القياسية/ الخاصة بالسيارات».

وأضاف ماسك أن: «الإشكالية الأكبر إلى حد بعيد هي شركتا رينيساس وبوش».

وتنتج تسلا سيارات للتصدير في النصف الأول من ربع السنة المالية وللسوق المحلية في النصف الثاني من الربع.

وتعرضت شركة رينساس إليكترونيكس لحريق في مصنع في وقت سابق من هذا العام، ما زاد من الصعوبات التي واجهها صانعو السيارات في الحصول على الرقائق التي يحتاجونها.

وافتتحت شركة روبرت بوش الألمانية مصنعاً بقيمة مليار يورو (1.2 مليار دولار) بالقرب من مدينة دريسدن في يونيو، وقالت إنها سوف تسرع إنتاج القطع اللازمة للسيارات بثلاثة أشهر، بدءاً من سبتمبر.

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