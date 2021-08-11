استحواذ لشركة «ماي سيارة» الناشئة بقيمة 2.6 مليون دولار لدعم خطط التوسع

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «ماي سيارة» MySyara هي شركة خدمات سيارات ناشئة مقرها الإمارات الاستحواذ على موزع رئيسي لقطع غيار السيارات في الإمارات مقابل مبلغ 2.6 مليون دولار.

وقامت الشركة أيضاً بتأمين مبلغ 400 ألف دولار إضافي من مجموعة المستثمرين الحالية الخاصة بها لتطوير عرض خدماتها بشكل أكبر مع استمرارها في توسيع العمليات الخاصة بها في المنطقة المحلية وعلى الصعيد الدولي.

وتم إطلاق هذه الشركة الناشئة في سنة 2019، وهي تقوم بتقديم أول تطبيق للهاتف المحمول لصيانة السيارات في المنطقة المحلية، حيث توفر متجراً شاملاً للحلول الكاملة لعناية وصيانة السيارات. حصلت شركة «ماي سيارة» على تمويل بقيمة 1.1 مليون دولار حتى الآن وقامت بتسجيل نمو في الإيرادات بنسبة 600% على أساس سنوي.

وقال تشيرينج تشاندران، الرئيس التنفيذي لشركة «ماي سيارة» إن «الصناعة الخاصة بعناية وصيانة السيارات هي صناعة مجزأة للغاية. ويتعامل الكراج في المتوسط مع 20 إلى 26 من الموردين للحصول على قطع غيار السيارات. ويمكن لعملية سلسلة التوريد التقليدية هذه أن تزيد من وقت الاستجابة للكراجات مما يؤدي ذلك إلى التأخير في التسليم للعملاء.

ومن خلال MySyara Supply، يمكننا الوصول إلى مجموعة واسعة من قطع غيار السيارات التي يتم الحصول عليها من الشركات المصنعة المحلية والدولية. لذلك، يمكننا تحديد واستلام قطع غيار السيارات بطريقة أسرع.

وذلك يجعل موردينا قادرين على تقديم تجربة أكثر سلاسة لعملائنا النهائيين. وتتواجد حالياً الشركة في الإمارات والهند. ويمكن للعملاء في أبوظبي، والشارقة، وعجمان، ودبي الاستفادة من الخدمات ويشمل ذلك، الغسيل بالبخار عند عتبة المنزل، وخدمة كاملة لإصلاح السيارات من خلال تطبيق الشركة للهاتف المحمول».

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