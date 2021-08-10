«كيا سيراتو» الجديدة تصل أسواق المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت كيا عن تقديم سيارة كيا سيراتو الجديدة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لتكون أول سيارة في المنطقة تحمل شعار كيا الجديد. وتعد سيراتو سيارة رياضية الطابع مع عناية فائقة بالسائق، ومبنية على هيكل سيارة مصمم لتعزيز تجربة القيادة. تتميز السيارة الجديدة بتصميمها العصري، لتعود السيارة المحبوبة في المنطقة بشكل جديد ذي طابع رياضي، معزز بأحدث أنظمة الأمان المتطورة والميزات التكنولوجية الحديثة في سيارة ذات حضور ديناميكي.

وتحتوي سيارة سيراتو الجديدة على مصابيح ليد (LED) أمامية بالحجم الكامل، وتظهر كخطوط رشيقة مع الشبك الأمامي الذي يبرز التصميم الجديد لواجهة السيارة، ويشكّل جزءاً من تصميمها الخارجي الرياضي. أما في الخلف فتزيد الخطوط الأفقية البارزة من جرأة مظهر السيارة، وتُبرز تصميمها الخارجي الانسيابي. وتحت غطاء المحرك، تقبع المحركات الجديدة المطوًرة للجيل الثالث من السيارة، والتي تزيد من كفاءتها في استهلاك الوقود.

ويحظى السائق بأقصى درجات الراحة والتطور التكنولوجي، مع شاشة عالية الدقة بقياس 8 بوصة، وشاشة كريستال سائل ملوّنة (TFT LCD) بقياس 4 بوصات في لوحة العدادات، لتحسين تجربة القيادة وجعلها أكثر راحة. وتتميز السيارة باتصالات جديدة ومحسّنة، حيث يؤمّن نظاما الاتصال المتعدد بالبلوتوث والشحن اللاسلكي تجربة مريحة خالية من الأسلاك. كما تحتوي السيارة الجديدة على ميزتي التشغيل عن بعد وصندوق الأمتعة الذكي، واللتين توفران حلولاً متطورة تضمن راحة الركاب.

يتم في هذه السيارة عزل قدر كبير من الضجيج والاهتزازات، كما تؤمّن شاشة سيراتو العريضة رؤية واضحة بفضل واجهتها الرقمية سهلة الاستخدام، الكفيلة بدعم السائق بشتى الطرق خلال رحلاته. وتدعم شاشة سيراتو الكبيرة الاتصال استخدام Apple CarPlay وAndroid Auto، ما يضمن قمرة قيادة مثالية على مختلف الطرقات.

وقال ياسر شابسوغ، المدير التنفيذي لعمليات كيا في الشرق الأوسط وأفريقيا: «يسعدنا أن نوفّر كيا سيراتو الجديدة في المنطقة، إذ تشكّل هذه السيارة نموذجاً لما نسعى لتحقيقه، وتأتي ضمن خططنا الموضوعة حديثاً لتقديم مجموعة جديدة من المنتجات. وفي الأسابيع المقبلة سيبدأ عملاؤنا بالتعرّف على سيارة سيراتو الجديدة وتجربة قيادتها».

وأضاف شابسوغ: «كما هي حال أي سيارة من كيا، تم الحفاظ على الميزات التي تجعل سيراتو من أكثر السيارات رواجاً في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب تحديثات عدة وإضافة مختلف ميزات السلامة المتطورة من كيا، كل ذلك ضمن تصميم رياضي أنيق لسيارة توفّر قيادة مثالية على مختلف الطرقات في المنطقة».

ومن أبرز محتويات التصميم الجديد تقنيات «السلامة المتطورة» (Advanced Safety) من كيا، التي تلبي احتياجات السلامة والراحة المختلفة عبر مجموعة ميزات ممتازة لتسهّل حياة سائقي هذه السيارة. وتحتوي السيارة الجديدة على نظام «مكابح الركن الإلكترونية» ونظام «الإقفال الآلي» للمكابح من أجل ركن السيارة بشكل أكثر أماناً. كما تم تجهيز سيارة سيراتو بأنظمة «درايف وايز» (DRIVE WiSE) من كيا، وتتضمن نظام «المساعدة في تفادي الاصطدام الأمامي» (FCA) وأنظمة المساعدة على اتباع حارة السير والحفاظ عليها، لضمان تجربة قيادة سلسة على كل الطرقات.

إضافة إلى ذلك، تم تزويد السيارة بأحدث ميزات كيا المبتكرة للأمان، مثل شاشة الرؤية الخلفية التي تدعم نظام تفادي الاصطدام، وميزة مسافة الركن وتحذير المخرج الآمن، لتضمن سيارة سيراتو الجديدة رحلات أنيقة وهادئة وآمنة دائماً.

تتوفر سيارة كيا سيراتو بمظهرها الجديد في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا المحليّة ابتداءً من أغسطس 2021.

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