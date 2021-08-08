فوز مزدوج لـ «كيا» في جوائز «وات كار؟» للسيارات الكهربائية

المصدر: دبي - البيان

حققت «كيا» الفوز ضمن فئتين من جوائز «وات كار؟» السنوية للسيارات الكهربائية، وذلك لسيارتي «EV6» و«e-Niro».

وفازت سيارة «EV6» بجائزة «اختيار القرّاء»، وهي الفئة التي يصوّت فيها قرّاء مجلة «وات كار؟» لأكثر السيارات الكهربائية المقبلة إثارة لحماستهم وترقّبهم، كما فازت سيارة «e-Niro» بلقب أفضل سيارة دفع رباعي كهربائية صغيرة للعام الثاني على التوالي.

وتم إطلاق جوائز «وات كار؟» للسيارات الكهربائية عام 2020، لتكريم أفضل السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة القابلة للشحن القادرة على قطع 20 ميلاً على الأقل من دون انبعاثات بين الشحنة والأخرى، وتعكس هذه الجوائز التغيّرات الحاصلة في سوق السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة، عبر تكريم أفضل السيارات الكهربائية المتوفرة للشراء حالياً.

وكان قد تم الكشف عن سيارة كيا EV6 في مارس من العام الحالي، وتتمتع بمدى قيادة هائل يصل حتى 528 كيلومتراً (بحسب الاختبار العالمي الموحد للسيارات الخفيفة WLTP، حوالي 328 ميلاً)، كما إنها أول سيارة تعتمد على فلسفة كيا التصميمية الجديدة «اتحاد الأضداد». وتم تصميم هذه السيارة بما يحقق راحة السائق وبقية الركاب، مع مقاعد «الاسترخاء» المبتكرة والقدرة على شحن بطاريتها من 10 إلى 80% خلال 18 دقيقة فقط. كما ستتوفر هذه السيارة بطراز GT المزمع إضافته إلى الطرازات الأخرى في عام 2022، وسيكون هذا الطراز قادراً على التسارع من 0 إلى 100 كم/سا خلال 3.5 مع سرعة قصوى تبلغ 260 كم/ساعة.

وحازت سيارة EV6 على اهتمام الجمهور، ووصفتها لجنة تحكيم «وات كار؟» قائلة: «هذه السيارة الجديدة بتصميمها الصادم أشعلت مخيلة قراء «وات كار؟»، وتغلبت على سبعة منافسين لتفوز بالتصويت المجرى عبر الإنترنت لأكثر سيارة مقبلة تثير حماستهم»، وأثنت لجنة التحكيم على السيارة الكهربائية الفائقة لسعة ما فيها معدّات أساسية، وقدرات الشحن المبهرة التي تتمتع بها، إلى جانب جودة مقصورتها الداخلية القابلة للتعديل الشخصي.

أما سيارة كيا الكهربائية ذات الحضور المميز في الأسواق e-Niro فليست غريبة على هذه الجائزة، حيث فازت بها منذ إطلاقها عام 2016، إلى جانب فوزها بهذه الجائزة للعام الثاني على التوالي، كما أنها السيارة الكهربائية بالكامل الوحيدة التي تفوز بجائزة سيارة العام من «وات كار؟»، وذلك في 2019.

تتوفر سيارة e-Niro حالياً في أسواقٍ مختارة، أما سيارة EV6 فتصل إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في الربع الثالث من عام 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز