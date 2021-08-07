«فورد» نحو شطب 1000 وظيفة في أمريكا

المصدر: واشنطن - د ب أ

تعتزم شركة فورد موتور كورب ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة شطب نحو 1000 وظيفة بأجر في الولايات المتحدة من خلال برنامج التسريح الاختياري، فيما تحاول إعادة تنظيم العمليات وسط انتقالها إلى السيارات الكهربائية.

ونقلت بلومبيرغ عن متحدث باسم الشركة القول في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن هذه الخطوة تهدف إلى مساعدة فورد على «مطابقة أولويات أعمالنا مع المهارات الحيوية اللازمة لتحويل عمليات سياراتنا» وتصنيع المزيد من السيارات الكهربائية بموجب برنامج «فورد+».

وقالت الشركة إن تعديلات التوظيف، بما في ذلك التوظيف والفصل، هي جزء

من عملية مخططة على مدار سنوات عدة لضمان توزيع المواهب بشكل مناسب.

وقالت فورد إنه تم إخطار الموظفين المؤهلين بتلك الخطط الشهر الماضي،

وسيتلقى الموظفون الذين تزيد خبرتهم على 20 سنة أكبر الحوافز، بما في ذلك 6 أشهر من مكافأة إنهاء الخدمة والاستحقاقات، فضلاً عن المساعدة في إعادة توظيفهم، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي»، التي أبلغت لأول مرة عن عملية التسريح.

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