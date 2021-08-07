«أوبل كروسلاند» انسيابية التصميم

المصدر: (دبي - أحمد صديق)

أصبحت سيارة «أوبل كروسلاند» الجديدة متوفرة الآن في أسواق الإمارات، وهي تتميّز بتصميمها الأنيق والانسيابي والمدمَج من الخارج، ورحابتها وعملانيتها العالية من الداخل.

كما إنها تُعتبَر الطراز الأول الذي يتبنّى الوجه الجديد للعلامة التجارية الذي لا تخطئه العين. وإلى جانب التصميم الرائع، عملت «أوبل» على التطوير الإضافي لشاسيه ونظام توجيه هذه المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) الجديدة.

أضفت ثلاث فئات من التجهيزات لصالح المتعاملين هي Enjoy، Innovation وUltimate الرياضية، التي تتألّق عبر أضوائها الأمامية الأوتوماتيكية نوع Matrix وعجلاتها السبيكية قياس 17 بوصة.

ويحصل المتعاملون من خلال كل فئات التجهيزات الثلاث على محرّك قوي وفعّال سعة 1.2 ليتر من وقود البنزين مع شاحن توربيني، وهو يولّد قوّة قدرها 110 أحصنة و205 نيوتن-متر من العزم، ويرتبط مع نظام نقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات. كما يستفيد شاسيه مركبة «كروسلاند» الجديدة من تحسينات عدّة جرى تصميمها لتحقيق التوازن المثالي بين الراحة والرشاقة على حد سواء.

وتدمج واجهة «أوبل فايزور» التي تميّز سيارة «كروسلاند» الجديدة الشبك والأضواء الأمامية بشكل عضوي، وهي تنسحب بأسلوب أحادي لتغطّي الجهة الأمامية للمركبة. كما أنها تتمدّد بصرياً على مدى العرض وتنظّم الواجهة من خلال تقليل عدد العناصر التي تحويها.

ويبرز بفخر وبشكل أساسي في الوسط الشعار الأسطوري للعلامة التجارية الذي يتخذ رسم الومض الضوئي. وسوف تصبح ميّزة Vizor سمة رئيسية في كل طرازات «أوبل» لعشرينيات القرن الجاري مع فكرة التجميع الإضافي للتقنيات البارزة.

وتتميّز فئة تجهيزات Ultimate العليا ضمن المجموعة بكونها تلبّي متطلّبات العملاء الذين يبحثون عن إحساس أكثر رقياً، وهي تأتي مزوَّدة بباقة عريضة من الخصائص شاملة شاشة عرض Navi 5.0 IntelliLink قياس ثماني بوصات والتي تعمل باللمس، إلى جانب تصميم خارجي ثنائي اللون، وفتحة سقف بانورامية، وميّزة المساعدة في التحذير من الخروج عن المسار مع الحدّ من السرعة، ونظام شاشة عرض رأسية (HUD).

كما إن هذه الـSUV تُقنِع العملاء أكثر باقتنائها بفضل سعتها التحميلية الزائدة للأمتعة والبالغة 410 ليترات، والقابلة للتوسعة كي تصل حمولتها إلى 1.255 ليتراً، مما يوفر واحدة من أضخم وأكثر مساحات التحميل مرونة بفئتها.

وتضم المركبة الجديدة تقنيات حديثة تُبقي السائقين والركّاب على اتصال جيد بالعالم حولهم، حيث هناك العديد من الخصائص الترفيهية المتاحة عبر مجموعة من أنظمة المعلومات والترفيه، وهذا يشمل ميّزة ربط الأجهزة بواسطة تقنيات Bluetooth®، Apple CarPlay™ أو Android Auto™، مما يمكّن العملاء من التحدّث وبعث الرسائل واللعب، بينما يبقون أيديهم متمسّكة جيداً بعجلة القيادة وأعينهم مركَّزة مباشرة على الطريق لمزيد من الأمان.

وجاءت السيارة في شكلها الجديد بلغة تصميم مُختلفة عن السابقة منها. حيث نجد تصميماً خارجياً مليئاً بالألوان المُختلفة مع العديد من الخطوط والإطارات التي تظهر لكم في الصور، واختلفت السيارة عن العديد من مُنافسيها في نقطة التصميم.

وتتميز السيارة بالثبات المُمتاز على السرعات العالية، مما يجعلها تتميز على بعض السيارات الموجودة في هذه الفئة، لكن السيارة ليست مُوجهة لتُقدم أداءً رياضياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز