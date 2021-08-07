«أودي - آر إس 7» عضلات ألمانية

المصدر: (دبي - أحمد صديق)

طرح عملاق الصناعة الألماني «أودي» النسخة الأحدث من طراز «آر إس 7» لعام 2021، التي تجسّد العضلات الألمانية في أبرز صورها، حيث تأتي بمحرك ثماني الإسطوانات وناقل حركة من 8 سرعات يولد 600 حصان مع عزم دوران 800 نيوتن لكل متر، وتبلغ سرعتها القصوى 250 كيلومتراً في الساعة وتتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في 3.6 ثوانٍ.

تأتي سيارة «أودي - آر إس 7» بمواصفات متميزة تجعلها مفضلة للكثيرين منها: كاميرات تغطي زاوية 360 درجة، و4 اتجاهات لدعم أسفل الظهر للمقاعد الأمامية، ونظام التحكم في المناخ رباعي المناطق، ونظام كهربائي بجهد 48 فولت، وتبريد فعّال للبطارية، وزجاج عازل للصوت للأبواب والنوافذ الجانبية، ومثبت السرعة التكيفي مع محدد السرعة، ومساعدة الانحراف، ومساعدة الانعطاف.

وحزمة الإضاءة المحيطة الإضافية، ونظام إنذار ضد السرقة، ومسامير العجلات المضادة للسرقة، وتحذير العجلة السائبة، ومرايا خارجية قابلة للتعديل كهربائياً، ومطفأة حريق بمقعد الراكب الأمامي، وسجاد الأرضية في الأمام والخلف، ومقعد خلفي قابل للطي.

أما أزرار تشغيل في الداخل فتأتي باللون الأسود اللامع مع ردود فعل لمسية وتصميم داخلي من الألمنيوم، مصابيح أمامية «إتش دي ماتركس إل إي دي» مع ضوء ليزر أودي وتصميم الإضاءة الديناميكي وإشارة الانعطاف الديناميكية، ومصابيح أمامية «إتش دي ماتركس إل إي دي»، مع تصميم إضاءة ديناميكي وإشارة انعطاف ديناميكية

وتتميز السيارة بفتحة سقف زجاجية بانورامية، ودواسات ومسند للقدمين من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومقاعد أمامية كهربائية مع خاصية الذاكرة لمقعد السائق، ومزلاج كهربائي للأبواب، وسخانات المقعد في الأمام، وتهوية المقعد في الأمام، وضوء تشغيل نهاري منفصل، وأكياس هوائية جانبية في نظام الوسادة الهوائية الأمامية والستائرية عجلة احتياطية مع إطار المعدات الأصلية.

أما تجربة السيارة فقد أكدت ما تتمتع به الشركة الألمانية العريقة من تكنولوجيا فائقة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قوة سياراتها على الطرقات عبر مستويات أمان لا تضاهي، كما وفر التصميم الداخلي للسيارة شعوراً كبيراً بالفخامة مع مستويات عزل كبيرة تفصل السائق عن أية ضوضاء حوله وهي من المميزات البكيرة التي يتمتع بها الصانع الألماني.

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