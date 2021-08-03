مقصورة «مرسيدس إس إل».. أرقى مستويات الفخامة

المصدر: دبي - البيان

ينقل تصميم مقصورة سيارة «SL» القادمة التصميم التقليدي الرائد لسيارة «300 SL Roadster» إلى مستوى عصري جديد كلياً.

وبفضل الأداء الفائق الذي يميز سيارات مرسيدس-AMG، تلبي السيارة الجديدة متطلبات السائقين الذين يرغبون في الأداء الرياضي وكذلك السائقين الذين يبحثون عن أعلى مستويات الراحة.

وتؤكد مواد التصنيع الفاخرة والحرفية الدقيقة والاهتمام بالتفاصيل على معايير الفخامة العالية في المقصورة.

ويعتني تصميم ركن القيادة، وصولاً إلى الشاشة المركزية القابلة للتعديل الموجودة في الكونسول المركزي، بالسائق ويوفر إحساساً بالتناغم الشامل. وتضفي أبعاد المقصورة بتصميمها الجديد كلياً مع تصميم 2 + 2 للمقاعد في الوقت نفسه مزيداً من الأداء العملي والرحابة على المقصورة. كما يوفر نظام المعلومات والترفيه MBUX إمكانية الاختيار من بين العديد من أنماط العرض المحددة والأوضاع المختلفة.

وتعتبر هذه السيارة واحدة من أشهر السيارات الرائدة، وقد ألهم تصميم مقصورتها البسيط فائق الجودة المصممين أثناء تصميم مقصورة سيارة SL الجديدة. وقد ابتكر المصممون في الطراز الجديد من هذه السيارة الرائدة مفهوماً جديداً للتصميم يمزج بين الهندسة الكلاسيكية والعالم الرقمي، فيما يُطلق عليه «التقنيات المدمجة» ومن أمثلة ذلك مجموعة العدادات الرقمية بالكامل المدمجة في حاجب لأشعة الشمس ثلاثي الأبعاد.

وقال فيليب شيمر، رئيس مجلس إدارة مرسيدس-AMG: توفر مقصورة سيارة SL الجديدة مستويات أرقى من الرفاهية للسائق والركاب. وتجمع السيارة الجديدة بين أعلى مستويات الراحة والجودة، إلى جانب الطابع الرياضي الملائم. ويركز المزيج الفائق من التصميم الكلاسيكي وأحدث الأدوات الرقمية على هدف محدد: جعل سيارة SL الجديدة تبدأ حقبة جديدة للسيارة الرائدة في العصر الحديث.

من جانبه قال جوردن فاغنر، كبير المصممين في مجموعة دايملر: «سيارة SL هي سيارة أسطورية ابتكرتها شركة مرسيدس-AMG، فقد ظلت على رأس السيارات الأكثر سحراً وجاذبية للعملاء على مدار عقود. ولذلك فإن تصميم السيارة الجديدة يمثل فرصة كبيرة وتحدياً، لأن كل مصمم يريد أن يقدم سيارة أسطورية». وأضاف: النتيجة هي تصميم مقصورة غير مسبوق يجمع بين الفخامة الرقمية والتناظرية. وصممنا سيارة SL الأكثر أناقة منذ رائدة الفخامة التي طُرحت في العشرينات.

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