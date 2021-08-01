«أودي» تختبر «آر إس كيو إي - ترون»

المصدر: دبي - البيان

بعد مرور عام على ظهور الفكرة الأولى، بدأت «أودي سبورت» اختبار سيارة «RS Q e-tron» الجديدة، والتي ستواجه من خلالها أحد أكبر التحديات في السباقات الدولية في يناير 2022: سباق رالي داكار في السعودية.

وتعتزم أودي أن تكون أول شركة سيارات تستخدم منظومة حركة كهربائية مع محول طاقة بدرجة عالية من الكفاءة من أجل التنافس لتحقيق الفوز أمام السيارات الأخرى التي تعمل بالمحركات التقليدية في أصعب سباق في العالم.

وقال يوليوس سيباخ، المدير التنفيذي لشركة «أودي سبورت جي إم بي إتش» والمسؤول عن رياضة السيارات في أودي: «ساهم نظام كواترو في تغيير السباق في بطولة العالم للراليات، وكانت أودي أول شركة تفوز بسباق «لومان 24 ساعة» بالاعتماد على منظومة حركة كهربائية. ونريد الآن دخول حقبة جديدة في رالي داكار، مع اختبار تقنيات e-tron وتطويرها في ظل ظروف السباق القاسية». وأضاف: «صُممت سيارة RS Q e-tron على الورق في وقت قياسي وهي تجسد شعار التقدم عبر التكنولوجيا».

وقال كارستن بندر، المدير التنفيذي لشركة أودي الشرق الأوسط: «أصبح رالي داكار أحد أكثر فعاليات رياضة السيارات شهرة على مستوى العالم بفضل تاريخه العريق ومكانته المرموقة بين السباقات الدولية، ويسرنا أن يُقام السباق في الشرق الأوسط. ونتطلع إلى المشاركة في هذا السباق الرائد، حيث يمكن لسيارة RS Q e-tron أن تستعرض تقنياتها المبتكرة التي لا مثيل لها في هذا المناخ الذي تنفرد فيه منطقة الشرق الأوسط».

وتمثل الخصائص الفريدة لرالي داكار تحديات كبيرة أمام المهندسين، حيث يستمر السباق لمدة أسبوعين، فيما يصل طول المراحل اليومية إلى 800 كيلومتر. وقال أندرياس روس، المسؤول عن مشروع داكار في أودي سبورت: «هذه مسافة طويلة للغاية». وأضاف: «ما نحاول القيام به هنا لم يحدث من قبل، وهو التحدي الأكبر الذي يواجه منظومة الحركة الكهربائية».

واختارت أودي فكرة مبتكرة لمواجهة عدم إمكانية شحن بطارية السيارة في الصحراء: تأتي سيارة RS Q e-tron مجهزة بمحرك TFSI عالي الكفاءة المستخدم في بطولة سباق السيارات السياحية الألمانية، وهو يمثل جزءاً من محول الطاقة الذي يشحن البطارية عالية الجهد أثناء القيادة. ولأن محرك الاحتراق هذا يعمل بكفاءة عالية في نطاق يتراوح بين 4.500 و6.000 دورة في الدقيقة، فإن الاستهلاك المحدد أقل بكثير من 200 غرام لكل كيلووات ساعي.

وتأتي سيارة RS Q e-tron مجهزة بمنظومة حركة كهربائية، حيث يتضمن كلا المحورين الأمامي والخلفي وحدة المولد/المحرك المستخدمة في سيارة e-tron FE07 الحالية الخاصة بسباقات فورمولا إي والتي طورتها أودي سبورت للمشاركة في موسم 2021، ولكن مع بعض التعديلات الطفيفة لتتناسب مع متطلبات رالي داكار.

كما تختلف سيارة RS Q e-tron كثيراً على مستوى التصميم الخارجي عن سيارات رالي داكار التقليدية. وقال خوان مانويل دياز، رئيس فريق تصميم سيارات السباق في أودي: «تتميز السيارة بتصميم مستقبلي متطور، كما تمتلك العديد من عناصر تصاميم أودي النموذجية». وأضاف: «كان هدفنا تجسيد شعار التقدم عبر التكنولوجيا والتعبير عن مستقبل علامتنا التجارية».

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