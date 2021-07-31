«فولفو» تطلق برنامج «سيليكت» للسيارات المستعملة والمعتمدة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت المشروعات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، الموزّع الحصري لسيارات فولفو في الإمارات، عن إطلاق برنامجٍ للسيارات المستعملة والمعتمدة أول مرة في الإمارات تحت اسم فولفو سيليكت. وتتيح هذه الخطوة التي تشمل السيارات المستعملة والمملوكة سابقاً فرصة فريدة لجميع العملاء الراغبين في امتلاك سيارة فولفو، لاختبار التجربة المتميزة التي تشتهر بها العلامة.

تمّ تصميم برنامج فولفو سيليكت ليقدّم للعملاء خياراتٍ واسعة من السيارات المستعملة التي أجرى عليها خبراء فولفو فحصاً دقيقاً وشاملاً يضمن استخدامها أجزاء فولفو الأصلية، ليستمتع مستخدمو السيارات المستعملة من فولفو بمستوياتٍ لا تُضاهى من التميّز. وتراعي الشركة معايير الجودة العالية، إذ تختار السيارات المستعملة بعنايةٍ تامة على أن يكون عمر استخدامها أقل من خمسة أعوام ولم تتجاوز في أسفارها مسافة 100,000 كم. كما تخضع كل سيارة إلى أكثر من 100 فحص من قبل فنيي فولفو، بالإضافة إلى ترقية برمجيات السيارة من المصنع. ويمكن للعملاء الاستفادة من المستويات العالية من الجودة والضمان التي توفرها علامة فولفو، إذ تقدّم الشركة مع كل سيارة مستعملة سجل خدمات كاملاً وكفالة مدة 12 شهراً على الأقل وخدمة المساعدة على مدار الساعة من فولفو.

وقال أوسكار ريفولي، المدير العام لشركة المشروعات التجارية: تمكنت شركة الفطيم، من خلال اتباعها منهجية ريادية متينة في مجال إدارة الأعمال وخدمة العملاء، من الاستمرار في النمو والتوسع ومواصلة تلبيتها الاحتياجات المتغيرة للعملاء. ويسرّنا توسيع قاعدة أعمالنا لتشمل قطاع السيارات المستعملة والمملوكة سابقاً عن طريق إطلاق برنامج فولفو سيليكت في الإمارات. وتواصل شركة فولفو ترسيخ التزامها تجاه العملاء من خلال توفير خياراتٍ متنوعة من السيارات الآمنة والموثوق بها، مع أفضل الحلول المبتكرة ومستويات الجودة العالية. كما يوفر هذا البرنامج الجديد خياراتٍ أوسع لعملاء فولفو المرتقبين.

ويتيح برنامج فولفو سيليكت للعملاء خيار تبديل السيارة أو استرداد قيمتها بالكامل خلال سبعة أيام في حال عدم رضاهم عن أدائها. كما يوفّر برنامج فولفو سيليكت لعملاء فولفو عروضاً استثنائية تتضمن خدمات متميزة وحلولاً مالية مرنة ضمن الشركة وعروض مقايضة تنافسيّة.

وسيتوافر برنامج فولفو سيليكت للسيارات المستعملة والمعتمدة قي صالات عرض علامة فولفو في جميع أنحاء دولة الإمارات ابتداءً من شهر يوليو، إذ يوفّر البرنامج الجديد للعملاء التجربة المتميزة نفسها التي يحظى بها مقتنو سيارات العلامة الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة المشروعات التجارية، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة السيارات في الفطيم، أسست في سبعينيات القرن العشرين في دبي، وتُعد الموزّع الرسمي الوحيد لسيارات فولفو في الإمارات. وتضم الشركة فريقاً خبيراً يتمتع بمهارات ومؤهلات عالية لضمان الحصول على تجربة شراء متكاملة. وتُعدّ مجموعة السيارات في الفطيم واحداً من خمسة أقسام رئيسة لمجموعة الفطيم، وتوفر منتجات وخدمات عالية الجودة من شأنها إثراء تجربة العملاء وتحقيق تطلعاتهم.

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