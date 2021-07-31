«الطاير للسيارات» تسلم أولى سيارات «فورد برونكو» في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «الطاير للسيارات»، الوكيل الرسمي والمستورد لسيارات فورد في الإمارات، عن وصول وتسليم أولى سيارات «فورد برونكو» في الشرق الأوسط. تم تسليم سيارتين «فورد برونكو» من طراز البابين، وطراز أربعة الأبوب بنظام الدفع الرباعي وهما مزودتان محرك EcoBoost بسعة 2.7 لتر ونظام ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذا عشر سرعات، وبقوة 310 أحصنة وعزم دوران 542 نيوتن/ متر.

ومن المتوقع أن تتلقى «الطاير للسيارات» الشحنات التالية من السيارات المرتقبة بحلول شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل لتقوم بتسليمها إلى العملاء الذين بادروا بطلبها مسبقاً.

وتحمل سيارات برونكو وهي معدّة لتقدم تجارب مثيرة مع تصميمها المستوحى من التراث والمصمم باعتماد التكنولوجيا الذكية الخاصة بأنماط السير على المناطق الوعرة (Off-road)، بالإضافة إلى امتلاكها مزايا مبتكرة تمنح هواة نشاطات الهواء الطلق مغامرات مشوقة في كل مكان.

ويتم عرض أربع مجموعات فريدة من برونكو في الإمارات، وكل منها مرفقة بتشكيلة من الألوان والمواصفات الخاصة. وتتيح هذه الموديلات العديد من الخيارات، بما في ذلك 11 لوناً وما يزيد على 175 من الإكسسوارات القابلة للتركيب لدى الوكيل، وبذلك يستطيع العملاء بسهولة مطلقة تخصيص سيارات برونكو رباعية الدفع لتناسب مغامرات كلٍّ منهم.

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