«فولكسفاغن تيرامونت» أعلى مستويات الرحابة

المصدر: (دبي - أحمد صديق)

شهد سوق الإمارات وصول السيارة الجديدة «تيرامونت 2021» من الصانع الألماني «فولكسفاغن» بتصميم جديد أكثر جرأة وقوة ورحابة من الداخل.

وشهدت «تيرامونت 2021» ذات المقاعد السبعة تعديلاً على تصميمها الحالي لتتألق بتصميم جديد كلياً. وتحظى «تيرامونت» بشكل عام بشهرة كبيرة، نظراً لما تتميز به من إمكانات تجعلها مثالية لتعدد الاستخدامات، بالإضافة إلى أحدث تجهيزات الأمان وتقنيات الاتصال. وتعتبر «تيرامونت 2021» مثالاً للجودة في فئتها، حيث تعكس تفوق الهندسة الألمانية الشهيرة.

وتتألق «تيرامونت 2021» بتصميم متطور وبإطلالة محدثة لهيكلها الخارجي ويشتمل التصميم الخارجي الجديد على شبك أمامي مُعدل بالكامل يحمل شعار فولكس واجن الجديد.

كما تم تحديث تصميم المصابيح الأمامية والخلفية وتزويدها بتقنية LED، بالإضافة إلى تطوير تصميم المصدين الأمامي والخلفي. وتتميز تيرامونت أيضاً بتصميم جديد للجزء الأمامي السفلي ومشتت هواء جديد مع طلاء الحافة باللون الفضي كروم.

وتمتاز مقصورة السيارة ذات السبعة مقاعد بعجلة قيادة متعددة الوظائف، كما تتألق بلمسات تزيينية من المعدن المصقول باللون الفضي أو بتطعيمات من الخشب، بالإضافة إلى شاشة نظام المعلومات والترفيه القابلة للتعديل.

وتعد «فولكسفاغن تيرامونت 2021» سيارة دفع رباعي مثالية، حيث توفر مساحة جلوس فسيحة ومساحة تحميل جيدة إلى جانب العديد من ميزات مساعدة السائق القياسية بما في ذلك مراقبة النقطة العمياء والتحذير من الاصطدام الأمامي.

وتحظى «تيرامونت 2021» بالثناء على نظام المعلومات والترفيه سهل الاستخدام والذي يدعم كل من أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما أن له جودة ركوب ومعالجة جيدة مع سيارة دفع رباعي بحجمها.

وحصلت «تيرامونت 2021» على تقييمات مختلطة للجودة الداخلية وتقوم المقصورة بتصفية معظم ضوضاء الطريق والرياح حتى عند سرعات الطرق السريعة والتصميم الداخلي نظيف وبسيط.

ويتم تقديم «تيرامونت 2021» بخيارين للمحرك: محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 235 حصاناً وعزم دوران يبلغ 258 رطلاً ومحرك V6 سعة 3.6 لترات بقوة 276 حصاناً وعزم دوران يبلغ 266 رطلاً، كل من المحركين يعمل بالدفع الكلي ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

وتتمتع «تيرامونت 2021» بديناميكيات قيادة شاملة مع الشعور بالثبات والاتزان عند المنعطفات وتوجيهه سريع ومكابحه تبطئ السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بثقة ويمتص التعليق المطبات والحفر بشكل مريح على الأقل في الطرز المجهزة بعجلات مقاس 18 بوصة والعجلات المتوفرة مقاس 20 و21 بوصة.

وتأتي جميع موديلات «تيرامونت» مع كاميرا للرؤية الخلفية ومراقبة النقطة العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية، والتحذير من الاصطدام الأمامي، وكشف المشاة، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ.

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