«دودج تشارجر 2021» اختيار الشباب

المصدر: (دبي - أحمد صديق)

نجح الصانع الأمريكي أن يحجز مكاناً قوياً في سوق الإمارات بفضل أيقونته الشهيرة «دودج تشارجر» التي جذبت فئة الشباب حول العالم، وخصوصاً في دولة الإمارات، بفضل محركاتها القوية التي تتمتع بالشد والسحب القوى للغاية، كما تعد «دودج تشارجر موديل 2021» واحدة من أقوى السيارات السريعة في العالم.

وحملت السيارة «دودج تشارجر 2021» أربعة محركات مختلفة، أولها 6 سلندرات بسعة 3600 سي سي بقوة 292 حصاناً و360 نيوتن.

متر من عزم الدوران، والثاني بثماني سلندرات سعة 5700 سي سي بقوة 370 حصاناً و490 نيوتن. متر من عزم الدوران، أما الثالث سعة 6400 سي سي بقوة بقوة 485 حصاناً و630 نيوتن.

متر من عزم الدوران. أما الأخير فيأتي 8 سلندرات سوبر تشارجر سعة 6200 سي سي بقوة 797 حصاناً و830 نيوتن. متر من عزم الدوران. ويأتي نظام الدفع خلفي قياسي ومتوفر بالدفع الرباعي مع ناقل حركة ثماني سرعات أوتوماتيكي الأداء.

وتضمنت سيارة «دودج تشارجر 2021» العديد من التجهيزات، منها المعلومات والترفيه بشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات، و6 مكبرات صوت راديو ستالايت، وأربعة مخارج USB وبلوتوث وأندرويد أوتو وآبل كاربلاي.

وتتوفر السيارة كذلك بشاشة تعمل باللمس مقاس 8.4 بوصات ونظام صوت Alpine مع تسعة مكبرات صوت، ونظام صوت Harman Kardon مع 19 مكبر صوت، وراديو HD، ونقطة اتصال Wi-Fi، ونظام ملاحة، وبها فتحة سقف، ونظام تحكم آلي بالمناخ ثنائي المنطقة.

وتم تجهيز «دودج تشارجر 2021» بأنظمة أمان قياسية، أبرزها كاميرا للرؤية الخلفية، وأجهزة استشعار وقوف السيارات الخلفية، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ومراقبة النقطة العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية، وتحذير الاصطدام الأمامي، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، وتحذير مغادرة حارة السير، والحفاظ على حارة السير، ومصابيح أمامية أوتوماتيكية.

وجاءت تجربة قيادة هذه السيارة مثيرة للغاية بفضل محركها القوي الذي ينقل السيارة من وضع السكون إلى السرعة العالية في ثوانٍ معدودة مع تمتعها بقدر كبير من مستويات السلامة.

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