71 % نمو صادرات السيارات الكورية

المصدر: سيئول - د ب أ

أظهرت بيانات أمس أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات قفزت 71.9% على أساس سنوي في الربع الثاني بفضل الطلب القوي على السيارات السيدان والمركبات الصديقة للبيئة.

ووصلت قيمة شحنات السيارات الصادرة من البلاد إلى 10.7 مليارات دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو العام الجاري، مقارنة بـ6.25 مليارات دولار في العام السابق، وفقاً للبيانات التي جمعتها هيئة الجمارك الكورية.

وشكلت السيارات نحو 7% من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأظهرت البيانات أن واردات السيارات زادت بنسبة 38.3% على أساس سنوي إلى 4.1 مليارات دولار في الفترة المذكورة.

وأظهرت البيانات أن صادرات السيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك النماذج الهجينة والسيارات الكهربائية، زادت بنسبة 3ر53% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.7 مليار دولار في الربع الأخير.

وبحسب بيانات الحكومة، ارتفعت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 48% لتصل إلى 4.3 مليارات دولار، وإلى كندا لتصل إلى 794 مليون دولار.

وفي النصف الأول، زادت صادرات السيارات في البلاد بنسبة 48.7% على أساس سنوي لتصل إلى 21.7 مليار دولار.

ويسير الاقتصاد الكوري الجنوبي على مسار الانتعاش، بقيادة الصادرات القوية من الرقائق والسيارات.

وارتفعت الصادرات 23.8% على أساس سنوي في أول 20 يوماً من الشهر الجاري بسبب الطلب القوي على الرقائق والسيارات والمنتجات البترولية، وفقاً لبيانات جمركية منفصلة.

ووسعت شحنات التصدير إلى الخارج مكاسبها الشهر الثامن على التوالي يونيو الماضي.

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