11.4 مليار يورو أرباح «فولكسفاغن» النصفية

المصدر: (فولفسبورغ - د ب أ)

أعلنت مجموعة فولكسفاغن الألمانية للسيارات أمس تحقيق أرباح قياسية في النصف الأول من العام الحالي لم تتحقق من قبل.

وأوضحت أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا أن أرباح التشغيل في الفترة المشار إليها وصلت إلى نحو 11.4 مليار يورو «رغم استمرار الظروف الإطارية المتحدية»، وتأتي هذه النتيجة بعد خسائر تشغيل سجلتها المجموعة بنحو 1.5 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

بهذه النتائج، تواصل المجموعة إزالة التداعيات الناجمة عن تراجع المبيعات في ظل أزمة كورونا وإغلاق المصانع في فبراير 2020.

ووفقاً للبيانات، فإن أرباح فولكسفاغن في الفترة بين مطلع يناير حتى نهاية يونيو الماضيين وصلت بعد احتساب الضرائب إلى نحو 8.4 مليارات يورو مقابل خسائر بقيمة تزيد على مليار يورو في نفس الفترة من 2020.

وارتفعت قيمة مبيعات المجموعة في الشهور الستة الأولى من العام إلى أكثر من 130 مليار يورو.

يشار إلى أن الطلب على منتجات العديد من شركات صناعة السيارات عاود الارتفاع بشكل ملحوظ. وكانت مجموعة دايملر الألمانية أعلنت أيضاً عن تسجيل نتائج قوية في النصف الأول من العام.

وفيما يتعلق بأزمة الإمدادات من الرقائق الإلكترونية التي يعانيها قطاع صناعة السيارات وهي الأزمة التي يعود جزء منها إلى جائحة كورونا، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكسفاغن هربرت ديس لوكالة أنباء (إيه إف إكس) الاقتصادية ولمالكتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه يتوقع إمكانية تعويض هذا النقص في الربع الرابع من العام الحالي، لكن المجموعة توقعت عدم تكرار مثل هذا النمو الكبير في عمليات تسليم السيارات بالشكل الذي حدث حتى الآن وذلك بسبب النقص في إمدادات الرقائق.

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