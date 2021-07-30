«تويوتا» تحقق مبيعات قياسية في يونيو

المصدر: (طوكيو - د ب أ)

حققت تويوتا موتور كورب للسيارات، مبيعات قياسية خلال يونيو الماضي بفضل الطلب القوي على السيارات، وانتظام إنتاج الشركة اليابانية رغم أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، التي تضرب صناعة السيارات على مستوى العالم.

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء، إلى أن تويوتا موتور، سجلت رقماً قياسياً للمبيعات خلال يونيو الماضي، قدره 844750 سيارة، بزيادة 20 % عن الشهر نفسه من العام الماضي.

ووصل إجمالي إنتاج تويوتا خلال الشهر الماضي، 831533 سيارة، بزيادة 41 % عن الشهر نفسه من العام الماضي.

يأتي ذلك، في الوقت الذي يزيد فيه الطلب على السيارات في العالم، خلال العام الحالي، بعد تدهور المبيعات في العام الماضي، نتيجة جائحة «كورونا».

في الوقت نفسه، فإن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية المستمرة، تواصل الحد من إنتاج شركات السيارات في العالم، وأدى هذا إلى تدهور مخزون السيارات لدى وكلاء الشركات العالمية، في حين تعاني بعض الشركات في تلبية طلب عملائها.

في المقابل، نجحت تويوتا في زيادة إنتاجها خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، قبل تفشي الجائحة، بمقدار 50 ألف سيارة تقريباً.

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