«تويوتا» تحافظ على عرش شركات السيارات الأكثر مبيعاً عالمياً

المصدر: لندن - الوكالات

حافظت «تويوتا موتور» على لقب صانعة السيارات الأفضل مبيعًا في العالم خلال النصف الأول من 2021، متفوقة على منافستها الألمانية «فولكس فاجن».

وأعلنت الشركة اليابانية الخميس بيع مستوى قياسي بلغ 5.47 ملايين مركبة على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بارتفاع 31.3% على أساس سنوي، وذلك مع تسجيل «تويوتا» مبيعات قوية في أسواقها الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين.

ويشير ذلك إلى التعافي القوي من التداعيات الأولية لوباء «كوفيد19»، والمرونة النسبية على الرغم من أزمة الرقائق العالمية.

في حين باعت «فولكس فاجن» 4.978 ملايين وحدة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو، بارتفاع 27.9% على أساس سنوي.

جدير بالذكر أن في عام 2020 بأكمله، استعادت «تويوتا» لقب أفضل شركات صناعة السيارات مبيعًا حول العالم، وذلك للمرة الأولى في خمس سنوات.

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