«مكلارين» تكشف النقاب عن سيارتها الجديدة «765 إل تي سبايدر»

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «مكلارين أوتوموتيف» العريقة النقاب عن سيارتها الجديدة «765 إل تي سبايدر». ولطالما عرفت شركة «مكلارين أوتوموتيف» بصيتها وإنجازاتها على مستوى عالمي في مجال تصنيع وابتكار أحدث السيارات الحصريّة، والفخمة، وعالية الأداء. وقد أسست لها هذه الإبداعات في عالم التقنيات الميكانيكية سمعة لا تضاهى خلال العقد المنصرم.

وعلى غرار سيارة «765 إل تي كوبيه» ذات السقف الانسيابي التي أطلقت في العام الماضي، وقد بيعت جميعها حتى نفاد الكميّة، فإن سيارة «مكلارين سبايدر» الجديدة كليًا هي أقوى السيارات الخارقة ذات السقف القابل للطيّ من «مكلارين» على الإطلاق، وقد صمّمت لتقدم أعلى مستوى غير مسبوق من التفاعل الحركي والاستجابة للسائق ضمن نماذج «مكلارين إل تي» لنقل السائق إلى تجربة قيادة منقطعة النظير.

وبهندستها الفذة المعروفة عن أي سيارة من نماذج «مكلارين لونجتيل» ذات الخلفية الطويلة والتي تتمثل بخصائص منها: خفّة الوزن، والديناميكيات الأنسب للسياقة في المضمارات، والانسيابية الهوائية المطوّرة والفريدة، فإن السيارة الجديدة تحوز أيضًا جميع القدرات الرائدة في فئة «كوبيه» ذات السقف الانسيابي، وترقى لتطلعات التفرّد والحصريّة التي تشتهر بها طرز «إل تي»، حيث إنه سيتم تصنيع 765 نموذجاً من هذه السيارة فقط عالميًا لطلبات العملاء.

وتعدّ هذه السيارة استمراراً لإرث نموذج «كوبيه» ذي السقف الانسيابي، حيث تحتوي ديناميكيات الحركة والانسيابية ذاتها بدون أي مساومة على خصائص البنية الهيكلية وبزيادة وزن طفيفة تعادل 49 كيلوغراماً والتي يعزى أغلبها للسقف القابل للطيّ وآليات تشغيله. ويبلغ وزن السيارة الجديدة الاعتيادي دون القطع الزائدة ما لا يزيد على 1388 كيلوغراماً وهو أخف بقدر 80 كيلوغراماً من «إس 720 سبايدر» وأخف بحوالي 100 كيلوغرام من أقرب منافس قابل للمقارنة.

ولأن تجربة القيادة لا تكتمل إلا بما يمتع جميع الحواس، فإن السقف الصلب القابل للطي والمشغل بالكهرباء مصنوع كقطعة واحدة من ألياف الكربون لتمكين السائق من الاستمتاع بنسمات الهواء الطلق بضغطة زر، حيث ينفتح السقف كليًا خلال 11 ثانية فقط بسرعات تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة. وليس الفرق بين وجود السقف عدمه شكليًا وحسب، بل إنه يتيح تدفق الصوت الفخم لنظام العوادم رباعي-المخرج إلى داخل القمرة لينقل السائق إلى تجربة لا تضاهى وأبعاد جديدة من الإثارة.

وقال مايك فلويت، المدير التنفيذي للشركة: في مساعينا الحثيثة لتنمية أسطول «إل تي» للسيارات ذات الخلفية الطويلة، فإنّنا أطلقنا «765 إل تي سبايدر»، وقد ظهر بجلاء أن عملاءنا الكرام قد تزايد اهتمامهم نحو سيارات «لونجتيل» الخارقة ذات الخلفية الطويلة، ويعود ذلك بلا ريب إلى ما توفره من الإثارة والأداء الخارق، بالإضافة لمحدودية الوفرة.

وعلى غرار جميع السيارات التي بلغت 765 من نموذج «765 إل تي كوبيه» ذات السقف الانسيابي التي بيعت جميعها بسرعة البرق، فليس من الغريب أن الطلبات المسبقة على «إل تي سبايدر» الجديدة كلياً انهالت بمجرد الإعلان الرسمي عنها لنبلغ القابلية القصوى للتصنيع في 2021.

ويعد الأداء المذهل والإتقان الديناميكي الذي بلغته «سبايدر» الجديدة، واللذان أثبتا قدراتهما بجدارة في نموذج «765 إل تي كوبيه»، قد تم تعزيزهما بثلاثة عناصر مهمّة وجذابة: الثبات الذي يوفره هيكل «MonoCage II-S»، والتصميم المبتكر للسقف الصلب القابل للطي والمصنّع كقطعة واحدة، ومفهوم التصميم بالغ الخفّة الذي كان ولا زال محط تركيز طموح مهندسي «مكلارين» واهتمامهم.

ولأنّ براعة التصنيع خصيصة لا يمكن الاستغناء عنها، فإن هيكل ألياف الكربون «MonoCage II» المخصصّ بفئة «سبايدر» والمسمى «MonoCage II-S»، قد طوّر جنبًا إلى جنب الهيكل الأحادي لسيارات «كوبيه» ذات السقف الانسيابي، ولذا فإنهما يتشاركان أغلب خصائصهما البنيوية بما فيها محيط النافذة الأماميّة.

وإن هذه الهياكل تبلغ في قوتها ومتانتها بحيث لا تحتاج مزيدًا من الدعائم والتقويات عدا الهيكل الرئيسي، مما يسهم في خفض الوزن الإجمالي. أما خلفية السيارة، فتندمج فيها دعامات التثبيت بشكل كامل ضمن الهيكل لتوفير حماية أكبر ضد أضرار انقلاب المركبة.

وأمّا تصميم السقف القابل للطيّ والذي يمثل ميزة متألقة من مزايا السيارة، فيلعب دورًا استثنائيًا في تكامل مفهوم الأناقة. فهو عبارة عن إطار مصنوع من ألياف الكربون ضمن لوحة السقف الصلب العليا القابل للطيّ، مما يعني أن المركبة هيكل متكامل مقوى من ألياف الكربون يحيط بالسائق من جميع الجهات عندما يكون السقف مغلقًا.

ولا يعني هذا أن السيارة تخلو من سبل الراحة، بل إن هذا التصميم الهيكلي بذاته يوفر مزيدًا من الرخاء لجميع الركاب. فلكون السقف مصنوعًا كقطعة واحدة بلا غطاء مركزي في وسطه، فإن المساحة العمودية أرحب، كما أن السعة الشاسعة للوحة السقف تتيح لعوارض السيارة الأمامية بجانبي النافذة الأماميّة أن تمتد نحو المقدمة بنحو أكبر لتعطي إحساسًا غامرًا بالمساحة والسعة داخليًا وخارجيًا.

وكأيٍ من سيارات «إل تي» ذات الخلفية الطويلة، فإن «سبايدر» الجديدة كليًا مصمّمة بإتقان لكي تتفوق بالأداء في المضمار، ومن جهة أخرى فإن اللمسات الفنيّة البديعة كالسقف القابل للطي يجعل منها سيارة مميزة وجذابة حيثما حلّت فتعدّ بذلك مناسبة لتجربة السياقة في الطرقات. وعلمًا بأنها تحوز المميزات الانسيابية والديناميكية لنظيرتها من فئة «كوبيه» ذات السقف الانسيابي، إلا أنها تتفوق عليها من جانب توفر نظام ضبط الجناح .

- والذي تمت إضافته للتلاؤم مع كل من وضعيتي فتح وطيّ السقف - ومن جانب إعادة ضبط وهندسة المخمدات رعاية للزيادة الطفيفة في الوزن. وبهذا، تنافس «سبايدر» نموذج «كوبيه» ذا السقف الانسيابي بكافّة المقاييس، إضافة لما تمتاز به من وجود تقنية الانسيابية الهوائية الرائدة على مستوى الفئة لتوليد القوى الدافعة نحو الأسفل بقدر 25% أكثر من «720 إس سبايدر».

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