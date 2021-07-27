«نيسان الشرق الأوسط» تطلق «كيكس 2021» الجديدة في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت نيسان عن إطلاق سيارة «كيكس 2021» في الشرق الأوسط بعد أن خضعت لتحديثات في التصميم، وزوّدت بترقيات تكنولوجية مصممة لتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء الذين يتطلّعون إلى نمط حياة يتناغم مع متطلبات الحياة العصرية.

وتم التركيز في السيارة الجديدة بشكل كبير على تعزيز الاتصالية والابتكار والتخصيص، حيث تسمح نيسان كيكس 2021 للسائق بالتعبير عن أسلوبه الشخصي أثناء قيادته السيارة عبر المدينة بفضل الدقة في التحكّم ومزايا مساعدة السائق المتقدمة.

ومنذ طرحها في المنطقة عام 2017 كواحدةٍ من مجموعة طرز نيسان في فئة الكروس أوفر والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، جذبت كيكس السائقين الشباب، وسرعان ما اكتسبت سمعة بتوفيرها مجموعة، لافتة من المزايا الرائدة في فئتها بسعر لافت أيضاً، حتى إنها سجلت زيادة سنوية في حصتها من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من فئة SUV-B في سوق الخليج بلغت 11% في السنة المالية 2020 (أبريل 2020 - مارس 2021).

وتم تزويد نيسان كيكس 2021 بتحديثات لتوفير المزيد من الخصائص، والتكنولوجيا والمزايا المبتكرة، والقيمة التي يبحث عنها العملاء في سيارة كروس أوفر صغيرة الحجم. يتميز الهيكل الخارجي بتحديث يضفي جمالاً على التصميم من خلال شبك V-motion المزدوج، والمصدات الأمامية والخلفية الجديدة ومجموعة من الألوان الجريئة بما فيها مجموعات ثنائية اللون جديدة. وتمتاز المقصورة الداخلية المحدثة بلوحة مركزية، وتصميم جديد للمقاعد، ولمسات مميّزة، بالإضافة إلى نظام آبل كاربلاي ونظام أندرويد أوتو ومكبرات صوت BOSE في مسند الرأس.

كما تتضمن نيسان كيكس 2021 عدداً من مزايا التنقل الذكي من نيسان مثل نظام الرؤية الشاملة الذكي، بالإضافة إلى نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي، ونظام فرامل الطوارئ الآلية، والتحذير من النقاط العمياء، ونظام استشعار السيارات القادمة من الخلف. ويكمّل هذه المزايا الرائدة في فئتها تحكم مطوّر بالهيكل لتوفير الراحة المطلقة والثبات أثناء القيادة.

وقال تييري صباغ، المدير التنفيذي لنيسان الشرق الأوسط: لطالما جذبت نيسان كيكس فئة الشباب، حيث إنها تجمع بين الأسلوب المميز، والتكنولوجيا، والقيمة، مما جعلها سيارة مفضلة في المنطقة. وتتميز نيسان كيكس 2021 بالاتصالية والتخصيص المعززين وقد زودت بأحدث تقنيات التنقل الذكي من نيسان، مما يجعلها طرازاً مميّزاً ضمن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من فئة SUV-B.

وتابع صباغ: يعكس رواج كيكس الطلب المتزايد من العملاء على سيارات الكروس أوفر الرياضية التي تجمع ما بين رحابة ومرونة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وحجم سيارة السيدان العمليّ. وساهمت هذه التوقعات إلى جانب الرغبة المتزايدة في صفوف السائقين الشباب في البقاء دائماً على اتصال، بكشفنا عن سيارة نيسان كيكس 2021 المحدّثة، ونتطلع لرؤية عملائنا في أنحاء المنطقة يقودون هذه السيارة الرشيقة في الشوارع.

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