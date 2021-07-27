أودي أبوظبي والعين تستهلان موسم الصيف بعروض مميزة

المصدر: أبوظبي - البيان

رحبت أودي أبوظبي بموسم الصيف مع عروض جديدة ومثيرة على طرازات Audi A7 و A6 Signature وAudi A4 S-line، المتوفرة الآن في صالات عرضها في أبوظبي والعين.

وتقدم الحملة الصيفية قيمة مضافة لا تفوت على طرازات أودي المختارة، بما في ذلك؛ ضمان غير محدود الأميال لمدة خمس سنوات، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات، والخدمة لمدة خمس سنوات. كما سيتمتع العملاء أيضاً بالتأمين والتسجيل المجاني للسنة الأولى.

عندما تلتقي الأعمال بالترفيه فإن Audi A7 هي المزيج المثالي من الأناقة الرياضية والتكنولوجيا المبتكرة. حيث تتميز الأجزاء الخارجية بأسطح واسعة وحواف حادة وخطوط مشدودة تجسد سمات quattro الكلاسيكية.

وتعمل التفاصيل الداخلية والمواد الأنيقة والتطعيمات الوفيرة على إبراز حرفية أودي عالية الجودة. وبفضل محركها رباعي الأسطوانات، تتسارع Audi A7 من 0-100 كم/ساعة في غضون 8.1 ثوانٍ فقط. ويأتي الإصدار الخاص A7 Signature بسعر 299.000 درهم إماراتي.

ويؤكد تصميم Audi A6 Signature الأكثر وضوحاً شخصية quattro بمنحنياته القوية. حيث يعيد النموذج تعريف مرونة الاستخدام مع نظام الوسائط الرقمي بالكامل والعامل باللمس MMI، وقمرة القيادة الافتراضية الاختيارية من Audi .

بالإضافة إلى شاشة مقاس 12.3 بوصة. وتصل السرعة القصوى للسيارة النخبوية إلى 250 كم/ساعة بينما تتسارع من 0-100 كم/ساعة في غضون 6 ثوانٍ فقط. وهي تتمتع بالاتصال والراحة والشخصية الرياضية، وتأتي بسعر 235 ألف درهم إماراتي.

في حين تجسد سيارة Audi A4 S-line الديناميكية والقوية الطابع الرياضي الحقيقي من كل زاوية. مع شبكة تهوية غير لامعة ومصابيح أمامية بتقنية LED وعتبات باب مضاءة مع تطعيمات من الألمنيوم في المقدمة.

ويبرز شريط التهوية الداخلي مدى عرض السيارة، بينما توفر الحجرة الكبيرة في المنصة الوسطي مساحة تخزين عملية. ويأتي ناقل الحركة S tronic ذو السبع سرعات بشكل قياسي، ويمكن للمركبة التسارع من 0-100 كم / ساعة في 5.8 ثانٍ فقط. وابتداءً من 175.000 درهم إماراتي، توفر A4 S-line Edition تجربة قيادة مثالية.

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