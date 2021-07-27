«الإمارات للسيارات» تكشف عن «مرسيدس إي كيو إس» الجديدة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت شركة «الإمارات للسيارات»، الوكيل العام المعتمَد لسيارات «مرسيدس-بنز» في أبوظبي، عن الإضافة الأحدث إلى عائلة سيارات «مرسيدس EQ» والمتمثّلة بطراز «EQS» الجديد، وذلك خلال مناسبة خاصّة أقيمت في صالة العرض الخاصة بالشركة.

جرى تنظيم هذه الفعالية قبل الإطلاق الرسمي للسيارة في السوق خلال الربع الأخير من العام الجاري، وضمّت عدداً من كبار الشخصيات والعملاء، وشهدت عرض EQS وميزات الرفاهية التقدمية الخاصة بها للمرّة الأولى في العاصمة الإماراتية، مما وفر فرصة للضيوف للتعرّف عن قرب على سيارة EQS الجديدة وما تزخر به من تقنيات متطوّرة وتصميم بارع وخصائص عملية متميزة ووسائل اتصال حديثة.

وقال محمد غازي المومني، مدير عام «الإمارات للسيارات»: لقد أسعدنا تقديم سيارة EQS لعملائنا في أبوظبي والذين حصلوا على فرصة التعرّف عن كثب على هذا الطراز الذي يسبق عملية الإنتاج. نحن نتوقّع أن نرى السيارة في صالات عرضنا في نهاية الربع الأخير من العام الجاري، لكننا أيضاً متشوّقون لرؤية ما يحمله المستقبل لعلامة (مرسيدس-بنز) التجارية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى (شركة الإمارات للسيارات) مع تطلّعنا لتوفير أسطول محايد كربونياً.

ويتماشى تطوير EQS مع التوجّهات الدولية الساعية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى (رؤية الإمارات 2021) الرامية لإيجاد بيئة وبنية تحتية تتميّز بالاستدامة. وباعتبارها الإضافة الأحدث إلى عائلة (مرسيدس EQ)، تعد EQS واحدة من عدّة مركبات ستصل إلى صالات العرض الخاصة بنا لتلبّي الاحتياجات المختلفة للعملاء.

وتُعدّ EQS الجديدة أول سيارة سيدان فاخرة كهربائية بالكامل من العلامة التجارية، وهي تمثل قمة الرفاهية التقدمية والتكنولوجيا ضمن فئة السيارات الكهربائية.

وجرى تصميم السيارة لكي تتميّز بخطوطها الانسيابية المنحنية الأنيقة. أما المقصورة الداخلية فتبدو بمثابة قمرة حديثة لإحدى المركبات الفضائية المستقبلية. وتجمع EQS، التي تُعتبَر رائدة ضمن أسطول المركبات الكهربائية من علامة (مرسيدس - بنز)، بين التقنيات المتطوّرة والتصميم الراقي والخصائص العملية المتميزة لخلق تجربة قيادة ممتعة وجذابة للسائق والركاب على حد سواء.

وتتمتّع EQS بمدى قيادة يصل إلى 770 كيلومتراً وقوّة قدرها 516 حصاناً، وبالتالي يلبّي نظام توليد الحركة الموجود فيها كافة التوقّعات المرتبطة بسيارة سيدان متطوّرة ضمن الفئة S-Class، ويعلن عن إطلاق جيل جديد من البطاريات مع مستويات أعلى من كثافة الطاقة.

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