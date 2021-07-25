«بي إم دبليو» توقف الإنتاج في مصنع بألمانيا بسبب نقص الرقائق الإلكترونية

المصدر: ريغنسبورغ- د ب أ

أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية للسيارات، وقف الإنتاج في مصنعها في مدينة ريغنسبورغ، بسبب نقص مكونات تحتوي على رقائق كمبيوتر.

وقالت متحدثة باسم الشركة، إنه تقرر وقف الإنتاج في المصنع لمدة أسبوع، اعتباراً من اليوم.

وأضافت أنه كان من المخطط على أية حال، أن يتم أخذ أسبوع عطلة بعد ذلك الأسبوع، وهو ما يعني أن الإنتاج سيتم استئنافه في المصنع، في التاسع من أغسطس المقبل.

يذكر أن النقص في أشباه الموصلات، يؤثر في قطاع صناعة السيارات برمته، بالشكل الذي يتعين معه وقف حركة الإنتاج بصورة متكررة، في مصانع شركات سيارات مختلفة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز