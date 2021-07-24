231 % نمو مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا

المصدر: باريس - أ ف ب

ازدادت حصّة السيارات الكهربائية من سوق المركبات الجديدة في أوروبا بأكثر من الضعف خلال الربع الثاني من العام الجاري، بحسب ما كشفت الجمعية الأوروبية لمصنّعي السيارات.

وباتت المركبات الكهربائية بالكامل تشكّل 7.5% من مبيعات السيارات الجديدة في القارة العجوز، مقابل 3.5% خلال الربع الثاني من 2020. وبيعت منها أكثر من 210 آلاف وحدة (بنمو 231.6%) وشهدت المبيعات ازدياداً، خصوصاً في إسبانيا وألمانيا وبلجيكا. وخارج الاتحاد الأوروبي، سُجّل ارتفاع أيضاً من هذا القبيل في بريطانيا والنرويج.

أما السيارات العاملة بالبنزين، التي اقترحت المفوضية الأوروبية حظر بيعها اعتباراً من 2035، فهي باتت تشكّل أقلّ من نصف المبيعات الأوروبية، مع 1.17 مليون مركبة مباعة و41.8% من الحصص في السوق، مقابل 51.9% في الربع الثاني من العام الماضي.

مركبات هجينة واستحوذت المركبات الهجينة بدورها على 19.3% من الحصص في السوق، خلف تلك العاملة بالديزل (20.4% مقابل 30% تقريبا في 2020). وباتت السيارات الهجينة القابلة للشحن تمثّل 8.4% من الحصص في السوق، خصوصاً من ارتفاع مبيعاتها في إيطاليا. وخاضت عدّة شركات لصناعة السيارات غمار المركبات الكهربائية، متعهدةً بالاستغناء بالكامل عن محرّكات الاحتراق بحلول 2030. كما أن بعض العلامات تعتزم البدء بإنتاج سيارات كهربائية لا غير بحلول 2030، من بينها «فولفو» و«أوبل».

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