السوق الرمادية للسيارات الفاخرة «مزايا» مؤقتة و«مشكلات» دائمة!

المصدر: (دبي - أحمد صديق)

يلجأ كثيرون من عشاق السيارات الفاخرة إلى ما يسمى بـ«السوق الرمادية» لشراء سياراتهم، مستفيدين في ذلك من مزايا مؤقتة توفّرها لهم تلك السوق، وقد يكون ذلك على حساب «مشكلات» دائمة على المدى الطويل، وعلى رأسها عدم وجود صيانة لدى الوكيل، وكذلك الخسارة عند إعادة البيع.

وعادة، عندما يرغب أحد الأشخاص في شراء سيارة فاخرة مثل «رولز رويس» أو «فيراري» أو «لامبورغيني»، فإنه يلجأ بشكل طبيعي إلى الوكيل المحلي، لكنه يواجه مشكلتين:

الأولى، ارتفاع ثمن السيارة بشكل طفيف، مقارنة ببعض الأسواق الأوروبية، والثاني، موعد استلام السيارة، الذي قد يمتد لفترة تتراوح من 4 إلى 6 شهور، لاسيما وأن تلك الشركات لا تنتج أعداداً كبيرة من هذه السيارات؛ نظراً لارتفاع ثمنها، كما أن هناك فئة قليلة نسبياً من المتعاملين التي تهتم بشرائها، لذلك يكون الاستلام متأخراً بعض الشيء.





مواصفات مختلفة

وفي هذا السياق، يقول سيزار حبيب، المدير الإقليمي لشركة «رولز رويس موتور كارز» الشرق الأوسط وأفريقيا: «يأتي إلينا العديد من مالكي سيارات «رولز رويس» يرغبون في صيانتها، ولكننا نجدهم قد قاموا بشراءها من بعض الأسواق الأوروبية وهي أسواق تختلف مواصفاتها بشكل كبير عن المواصفات في دولة الإمارات.

لذلك لا نستطيع أن نفعل لهم شيئاً لأننا ملتزمون ببنود المواصفات التي حددها الصانع الإنجليزي للإمارات، وبالتالي يجد العميل نفسه في مشكلة، حيث لا يجد مكاناً يستطيع أن يجري فيه صيانة سيارته».

ورداً على سؤال حول الأسباب التي تدفع المتعاملين إلى الشراء من الخارج، قال: «فارق السعر والرغبة في امتلاك السيارة سريعاً. فقد يلجأ البعض منهم إلى توفير بعض المال فيقوم بشراء السيارة من أحد الأسواق الأوروبية، وينجح في ذلك، وهناك منهم لا يستطيعون الانتظار فترة قد تصل إلى 6 شهور لشراء سيارة، فيقومون بطلبها من الخارج وينجحون في ذلك أيضاً».

وتابع: «هناك مشكلتان رئيستان تواجهان المتعامل في هذه الحالة: الأولى تتمثل في الصيانة كما قلت، والتي لا نستطيع أن نفعل معه شيئاً حينها، ونظراً لأن تلك السيارات تحتوي على تقنيات متقدمة للغاية فإنه من الصعوبة بمكان أن يجد وكالة تقوم بتصليحها له. أما الثانية التي يواجهها المتعامل هي إعادة البيع، حيث يخسر كثيراً من قيمة السيارة».





ضمان وموثوقية

ونصح حبيب من يرغب بشراء سيارة من «رولز رويس» أن يشتريها من الوكيل المحلي حتى يضمن صيانة وخدمة موثوقة، وحتى تحتفظ السيارة بقيمتها عند القيام بإعادة البيع مرة أخرى، وهي مسائل في غاية الأهمية لمحبي السيارات الفاخرة.

مزايا وخدمات

فيما أكدت شركة «الطاير للسيارات»، الوكيل الرسمي لسيارات «فيراري» في الدولة الشيء نفسه، حيث إن الشركة تحافظ على مكانة علامة «فيراري» من خلال خدمات على أعلى مستوى، وهو ما يشجع المتعاملين على الشراء من الوكيل المحلي مستفيدين من تلك المزايا والخدمات.

بشارة خير

وقال جون إلكان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة لدى «الطاير للسيارات»: « نحن نؤمن بأنّ سجل الطلبات اللافت والطرز الجديدة الرائعة التي نعتزم إطلاقها في السنوات المقبلة، توفر قاعدة قوية نبني عليها مستقبلنا الطموح».

المزايا

١ ـــ سعر أقل

٢ ـــ استلام أسرع

العيوب

١ ـــ لا صيانة لدى الوكيل٢ ـــ خسارة بإعادة البيع

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