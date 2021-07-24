«جي إم سي يوكون 2021» قوة غير اعتيادية

المصدر: (دبي - أحمد صديق)

أثبت الطراز الجديد من سيارة «يوكون 2021» للصانع الأمريكي «جي إم سي» نجاحه في سوق الإمارات منذ طرحه في وقت سابق من العام الجاري، وإن كان أكثر ما ميّز هذا الطراز هو القوة غير الاعتيادية، التي تأتي مدعومة بأقوى محرّك ضمن فئة مركبات الـ(SUV) الراقية، بمحرّك (V8) بسعة 6.2 ليترات، يولّد قوّة قدرها 420 حصاناً.

وتتميّز الخصائص التقنية الجديدة والمتطوّرة، التي تشكّل السمة الأساسية في «جي إم سي يوكون 2021»، بكونها تجعل منها مركبة (SUV) مفعمة بالقوّة والأمان والراحة، بحيث توفر تجربة سفر من الدرجة الأولى، وذلك فوق كل التضاريس، وفي مختلف الأوقات، وهو ما أثبتته تجربة قيادة السيارة والتي جاءت مليئة بالثقة والتحدي والقوة على الطرقات السريعة، وعلى الطرقات الوعرة.

خصائص تقنية

وتعزّز الخصائص التقنية في السيارة الجديدة ديناميكية القيادة بشكل كبير، بالإضافة أيضاً إلى مستويات الراحة، وبالتالي، ثقة السائقين على الطرقات. وتوفر السيارة تقنية «الإدارة الديناميكية للوقود»، وهي الأولى ضمن قطاع السيارات، مع 17 وضعية لإيقاف عمل الأسطوانات، جرى تصميمها لتعزيز كفاءة المحرّك لأقصى درجة، ضمن الكثير من ظروف القيادة، شاملة تلك التي يتم فيها جر مقطورة.

كما تتيح السيارة المجال لتخصيص التقنيات، وذلك عبر شاشة العرض المائلة المنعكسة على الزجاج الأمامي قياس 15 بوصة، القابلة للتخصيص والرائدة بفئتها، والتي تمكّن السائقين من عكس المعلومات التي يعتبرونها ضرورية جداً أمامهم مباشرة. وهذا يساعد أيضاً في إبقاء نظر السائق مركَّزاً على الطريق، والاستمتاع برحلة آمنة.

رؤية واضحة

وتتمتّع السيارة بوضوح كبير للرؤية، وذلك مع الإنارة الأمامية الحصرية من «جي إم سي» بشكل حرف (C)، التي تنعكس من خلال شفرة الضوء البارزة، التي توفر إنارة (LED) متسقة عبر مصابيح الإنارة النهارية. وهذا يضمن بقاء الطريق أمام المركبة مضاءً بوضوح دوماً، بغضّ النظر عن الظروف المناخية، وهو أمر هام جداً، خصوصاً في حالة وجود ضباب.

خصائص السلامة

ومع باقة من خصائص السلامة، مثل الاستجابة التلقائية للحوادث، يمكن لمركبة «يوكون»، إجراء اتصال بهدف الحصول على المساعدة، عندما لا يكون السائق قادراً على القيام بهذا، عبر ما يسمى بمستشار (OnStar)، الذي يبقى على الخط، بينما يتواصل في الوقت ذاته مع موفري خدمات الطوارئ، لضمان وصول المساعدة المناسبة.

أما في حالة سرقة المركبة، فإن (OnStar)، وعبر خيار المساعدة في استعادة المركبة المسروقة، تعمل بالتوازي مع السُلطات المعنية للمساعدة في إعادة «يوكون» المسروقة، من خلال إبطاء سرعتها، كما يمكن عبر إشارة قفل الإشعال عن بعد، منع إعادة تشغيل المحرّك مجدّداً بعد إطفائه.

وتضمن مجموعة خدمات (OnStar) المتصلة، يتمتّع المتعاملون بالسيطرة الكاملة على مركبتهم الرياضية متعدّدة الاستعمالات في جميع الأوقات، ما يسهّل أكثر حياتهم كثيرة الانشغال.

وذلك بفضل خدمات مميّزة، مثل القفل والفتح عن بعد، تشخيص المركبة والتشغيل عن بعد. وبهدف ضمان بقاء كل من في «يوكون» القوية على اتصال دائم، مهما كانت الرحلة، فإن (OnStar)، تتوفر أيضاً مع باقة بيانات الواي فاي، التي تمكّن ربط ما يصل عدده إلى سبعة أجهزة.

راحة

وساعدت خصائص السلامة التي تتمتّع بها «يوكون»، بجعلها واحدة من أكثر مركبات الـ(SUV) راحةً. فهناك نظام التعليق الهوائي المتكيّف عند الزوايا الأربع، الأول من نوعه ضمن الفئة، والمتوفر في هذه السيارة، وهو بالتوازي مع ميّزة التحكّم المغناطيسي بالركوب من الجيل الرابع، يولّد أداء قيادة أكثر حدّة، حتى فوق أقسى وأصعب التضاريس الأرضية.

مركبة ذكية

وعبر منصّة ذكاء المركبة الجديدة بالكامل، يقوم نظام الاستجابة النشطة للدفع بالعجلات الأربع الجديد بالكامل، بالتفاعل مع ظروف الطريق في اللحظة ذاتها، ما يحسّن مستويات الجر أثناء القيادة على الدروب الوعرة، أو في الظروف الزلقة، وهو ما يعزّز راحة القيادة أكثر.

وتزخر السيارة بالعديد من خصائص وتقنيات السلامة، التي تمنح راحة البال للسائق. فبهدف ضمان تمكين السائق من رؤية كل الزوايا المختلفة، يتوفر الجيل التالي من «يوكون»، مع ميّزة الرؤية الشاملة، عبر ما يصل عدده إلى تسع كاميرات.

وهذا يُعتبَر العدد الأعلى ضمن الفئة، بما في ذلك ميّزة الرؤية المحيطية عالية الوضوح، وكاميرا مرآة الرؤية الخلفية. وتأتي «يوكون» مجهَّزة مع ميّزة الكبح الطارئ، والميّزة الجديدة للتنبيه من عبور المشاة في الخلف، والتي لا تساعد بحماية السائق والركّاب فقط، بل أيضاً المشاة الذين يعبرون الطرقات.

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