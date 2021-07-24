«هيونداي أزيرا» تعريف جديد للفخامة

المصدر: دبي - البيان

نجح العملاق الكوري «هيونداي» من خلال طرازه الجديد «أزيرا 2021» في تقديم تعريف جديد للفخامة، بعدما أكسبته مظهراً مميزاً ومعززاً بأحدث المواصفات التكنولوجية، مثل خاصية «سمارت سينس». يضاف إلى ذلك تقنيات السلامة الأكثر تقدماً من «هيونداي»، ومجموعة لا تحصى من الميزات الأساسية التي تسهم مجتمعة في الارتقاء بمستويات الراحة والرفاهية، مع توفير الآليات القوية في ظروف القيادة المختلفة.

إضافة استثنائية

وقال سليمان الزبن، مدير عام «هيونداي الإمارات»: «نقدم لمتعاملينا باستمرار سيارات عالية الجودة تفوق توقعاتهم، وهذا ما ينطبق تماماً على «أزيرا» الجديدة، لتكون بمثابة إضافة استثنائية أخرى إلى مجموعة موديلاتنا، لاسيما وأنه تم تصميمها لتلبية جميع احتياجات السائقين وضمان راحتهم».

وتأتي «أزيرا» الجديدة في فئة أعلى من منافساتها، لتستحق بذلك لقب سيارة السيدان الرائدة لعلامة «هيونداي»، حيث تأتي بتصميم مطور وحديث ومقصورتها الفاخرة وتجهيزاتها وتقنياتها المتطورة، التي تحتاجها السيارات داخل هذا السوق للمنافسة.

قوة

وتستمد السيارة قوتها من محرك واحد بـ6 أسطوانات على شكل (V) يعمل بالحقن متعدد النقاط (MPI)، سعة 3.5 لترات يولد 290 حصاناً، عند 6600 دورة في الدقيقة وعزم دوران 338 نيوتن متر يعمل مع ناقل حركة آلي بـ8 سرعات، ويبلغ استهلاك هذا المحرك للوقود 11.7 كيلومتراً لكل ليتر، ونوع الوقود 91. وسعة خزان الوقود 70 ليتراً، وتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر خلال 7.5 ثوانٍ.

شكل خارجي

ويأتي الشكل الخارجي للسيارة بشبك التهوية الجديد والذي يضم فتحات تشبه الجواهر، وبعض هذه الفتحات مضيئة، ولمسات من الكروم اللامع.

والشبك مدمج مع الأضواء الأمامية (LED) بالكامل، وأضواء نهارية مخفية (DRL)، وكاميرا أمامية وحساسات أمامية، وبجنوط مقاس 18 و19 بوصة. أما جوانب السيارة فتأتي بطابع رياضي، والسقف بانوراما، والمرايا الجانبية تنطوي وتغلق كهربائياً وتضم إشارة الانعطاف، وإنارة ترحيبية بالمرايات الجانبية تجي كتجهيز أساسي.

مقصورة داخلية

أما المقصورة الداخلية فتأتي بشاشة رئيسة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، تضم نظام ملاحة مطوراً مع شاشة (LCD) عالية الدقة، تتوفر في الطرازين الوسط والفل، ويتوفر في الطراز الأعلى شاشة للوحة العدادات مقاس 12.3 بوصة تتغير مع تغيير أوضاع القيادة، وشاشة لعرض البيانات على الزجاج الأمامي، وفي الطراز الأعلى تتوفر إضاءة محيطية مع خيارات تصل إلى 64 لوناً ودمج فتحات التهوية في الخط الأفقي بعرض المقصورة لمزيد من الانسيابية.

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