40 مليار يورو استثمارات «دايملر» في السيارات الكهربائية حتى 2030

المصدر: لندن - رويترز

قالت «دايملر» إنها ستستثمر 40 مليار يورو (47 مليار دولار) بين 2022 و2030 لتطوير السيارات العاملة بالبطاريات الكهربائية، ومن 2025 ستكون جميع منصات السيارات الجديدة مخصصة للمركبات الكهربائية.

وأوضح صانع السيارات الفاخرة الألماني أنه سيشيد بالتعاون مع شركاء ثمانية مصانع جديدة للبطاريات وسيكون جاهزاً للتحول إلى الكهرباء تحولاً كاملاً بحلول 2030، لكن الشركة لم تذكر موعداً محدداً للتوقف عن بيع السيارات العاملة بالوقود الأحفوري.

وتعهد بعض صناع السيارات، مثل فولفو المملوكة لمجموعة جيلي الصينية، بالتحول إلى المحركات الكهربائية بالكامل بحلول 2030، في حين تقول جنرال موتورز إنها تطمح للوصول إلى ذلك الهدف بحلول 2035. وقال أولا كالينيوس الرئيس التنفيذي لدايملر في تصريحات لرويترز: نحتاج أن نتحول بالنقاش بعيداً عن موعد تصنيع آخر محرك يعمل بحرق الوقود لأنه أمر غير ذي صلة..

السؤال هو مدى السرعة التي يمكنك أن تقترب بها من 100 % كهرباء وهو ما نركز عليه. وتقول «دايملر» إنها تتوقع أن تشكل السيارات الكهربائية والهجين 50 % من المبيعات بحلول 2025، أي أسرع من توقعها السابق الذي كان للعام 2030. وسيكشف صانع سيارات مرسيدس-بنز عن ثلاث منصات كهربائية - واحدة لسيارات الركوب وأخرى للحافلات الصغيرة وثالثة للسيارات عالية الأداء - من المقرر إطلاقها في 2025.

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