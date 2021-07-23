2.2 مليار دولار لاستحواذ «أوبر» على «ترانس بليس»

المصدر: لندن - الوكالات

قررت «أوبر فريت» الاستحواذ على «ترانس بليس» للوجستيات النقل مقابل 2.25 مليار دولار.

وذكرت وحدة نقل الشاحنات التابعة لـ«أوبر»، أمس، أنها سوف تستحوذ على «ترانس بليس» من شركة الأسهم الخاصة «تي بي جيه كابيتال» في صفقة تشمل ما يصل إلى 750 مليون دولار من الأسهم العادية لشركة «أوبر».

وأوضحت «أوبر» أن عملية الاستحواذ تأتي في وقت يشهد تحولاً متسارعاً في مجال الخدمات اللوجستية مع متطلبات السوق المتقلبة والتعقيد المتزايد للخدمات اللوجستية. وكانت شركة النقل التشاركي قد فضلت في العام الماضي التخلص من أعمال القيادة الذاتية وضخ استثمارات في قطاع توصيل الطعام «أوبر إيتس»، في مسعى لدعم الربحية.

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