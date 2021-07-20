"أرباح فولفو" التشغيلية الفصليّة دون التوقعات

المصدر: ستوكهولم - د ب ا

أعلنت "فولفو" السويدية لصناعة السيارات تسجيل أرباح تشغيلية أقل من المتوقع، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه الشركة الوفاء بالطلب في ظل نقص مكونات التصنيع.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن بيان أصدرته الشركة اليوم الثلاثاء، أن الأرباح التشغيلية، بعد حساب المتغيرات، بلغت 9.73 مليارات كرون سويدي ( 1.1 مليار دولار) خلال الربع الثاني ، وكان المحللون توقعوا تسجيل أرباح تشغيلية بقيمة 9.92 مليارات كرون.

وارتفعت الطلبات على الشاحنات خلال الربع الثاني للتوافق مع توقعات المحللين.

وكانت الشركة السويدية اضطرت لوقف عمليات الإنتاج في الربع الماضي لنحو شهر، بسبب عد توافر أشباه المواصلات، وأجزاء أخرى، حيث سعى العملاء إلى تعزيز أساطيلهم في أعقاب جائحة كورونا.

وأدى توقف الإنتاج إلى زيادة التكاليف، ومن المتوقع ظهور مزيد من الأزمات خلال النصف الثاني من العام.

وقال مارتن لوندستيدت، المدير التنفيذي للشركة، " سلسلة الإمداد العالمية لأشباه المواصلات، ومكونات أخرى، لا تزال غير مستقرة " .

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