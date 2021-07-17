«بيجو 508 جي تي» في أسواق الإمارات

شهدت أسواق الإمارات إطلاق شركة «بيجو» الفرنسية سيارتها الجديدة «بيجو 508 جي تي» التي تعتمد على منظومة الجر الأمامي، بينما زودت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 165 حصاناً، مع 240 نيوتن /‏‏‏ متر من عزم الدوران، بينما تستمد العجلات تسارعها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

وبفضل تلك الإمكانيات، تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية قدرها 9.5 ثوانٍ، بينما بلغت السرعة القصوى للسيارة 223 كيلومتراً في الساعة.

وتحتوي السيارة على عدد 6 وسائد هوائية ومستشعرات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا لسهولة الاصطفاف، وخاصية المفتاح الذكي، وزر إيقاف وتفعيل المحرك، مع قفل مركزي للأبواب الأربعة، ومكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، ومقاعد أمامية كهربائية التحكم.

كما تحتوي السيارة على فتحة سقف بانوراما، وشاحن لاسلكي، ولوحة عدادات رقمية بلغ قياسها 12.3 بوصة، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة بلغ قياسها 8 بوصات، مع مقود حركة مدعوم بأحدث أنظمة التحكم والرفاهية، ومخارج عادم ثنائية، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية «LED».

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