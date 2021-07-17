«إنفينيتي» أفضل محل تجاري في الخدمة 2021

المصدر: دبي - البيان

حصلت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسة في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة «إنفينيتي» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، حصلت على جائزة أفضل محل تجاري في الخدمة لعام 2021، ضمن برنامج دبي للخدمة المتميزة. تم منح هذه الجائزة تقديراً لمركز سيارات «إنفينيتي» في شارع الشيخ زايد، لتقديمه تجربة استثنائية لعملاء مبيعات التجزئة.

وبذلك تكون «العربية للسيارات» قد فازت بهذه الجائزة للسنة السابعة على التوالي، وكانت ضمن تقارير المتسوق السري من برنامج جوائز دبي للخدمة المتميزة منذ عام 2014، حيث تم إدراج ثمانٍ من صالاتها في استطلاع المتسوق السري في دبي والشارقة، وفازت بجائزة «أفضل علامة تجارية /‏ منفذ خدمة» كل عام منذ ذلك الحين في فئة التجزئة المتخصصة، ما يمثل دليلاً واضحاً على تفانيها وجهودها من أجل ضمان تقديم تجربة استثنائية لعملائها.

وتعتبر جوائز دبي للخدمة المتميزة برنامجاً ربع سنوي للمتسوق السري، ويهدف إلى تعزيز التميز في معايير خدمة عملاء التجزئة، والتعرف إلى أداء الشركات من خلال تقييم عملياتها وسياساتها. وكانت العربية للسيارات قد حصلت على هذه الجائزة خلال الفترة من 2016 و2018 لعلامة «نيسان»، وفي 2017 و2019 لإنفينيتي، وفي العامين 2015 و2020 لرينو.

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