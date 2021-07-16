5.19 مليارات يورو أرباح «دايملر» التشغيلية خلال ٣ أشهر

المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت مجموعة دايملر جروب الألمانية لصناعة السيارات أن أرباح تشغيلها خلال الربع الثاني من العام الحالي زادت بشدة عن توقعات المحللين.

تضم المجموعة شركات مرسيدس بنز كارز أند فانز لسيارات الركوب ودايملر تراكس أند باصز للشاحنات والحافلات ودايملر موبيليتي للخدمات.

وبحسب البيانات الأولية لمجموعة دايملر بلغت قيمة أرباح التشغيل خلال الربع الثاني من العام الحالي 5.19 مليارات يورو مقابل 4.12 مليارات يورو كان يتوقعها المحللون.

وبلغت أرباح التشغيل بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 5.42 مليارات يورو في حين كانت التوقعات 4.29 مليارات يورو فقط.

وبلغت أرباح تشغيل شركة مرسيدس بنز لسيارات الركوب الفارهة خلال الربع الثاني 3.6 مليارات يورو مقابل توقعات قيمتها 3.07 مليارات يورو، في حين بلغت أرباح تشغيل دايملر تراكس أند باصز 831 مليون يورو، في حين كانت التوقعات 680 مليون يورو فقط.

وبلغت أرباح تشغيل دايملر موبليتي خلال الربع الثاني 930 مليون يورو في حين كانت التوقعات 653 مليون يورو فقط.

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