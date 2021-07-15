أوروبا توقف استخدام محركات الديزل والبنزين من 2035

المصدر: بروكسل - أ ف ب

اقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء، خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي إلى الصفر من 2035، ما سيؤدي بحكم الأمر الواقع إلى وقف مبيعات سيارات البنزين والديزل في ذلك التاريخ لصالح آليات تعمل بمحركات كهربائية بنسبة مئة بالمئة.

وقالت المفوضية في بيان، إن هذا الإجراء يجب أن يساعد في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ لكنه «سيفيد المواطنين أيضاً من خلال خفض تكاليف الطاقة وتحسين جودة الهواء». ومع ذلك، يبدو قطاع صناعة السيارات قلقاً بشأن نقص محطات الشحن والتحول الصناعي الذي قد يتسبب في نزف الوظائف.

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