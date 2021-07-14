الفطيم للسيارات تطلق قسم المعدات الصناعية للاستفادة من إمكانات قطاع المعدات المستعملة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة الفطيم إطلاق الفطيم للمعدات الصناعية، إيذاناً بدخولها سوق المعدات المستعملة. ويدمج القسم الجديد منتجات شركة الفطيم للآليات والماكينات (فامكو) ومنتجات قسم المركبات التجارية بمجموعة الفطيم للسيارات تحت مظلة واحدة.

وستلبي هذه التشكيلة الكاملة من المنتجات احتياجات مجموعة متنوعة من الصناعات كالنقل والإنشاءات والنفط والغاز والتصنيع والتخزين والقطاع البحري، من المركبات التجارية المستعملة ومعدات مناولة المواد، ومعدات البناء ومولدات الطاقة والمنتجات الصناعية وقطع الغيار الأصلية المُعاد تصنيعها.

وستقوم الفطيم للمعدات الصناعية بتزويد العملاء بشاحنات وحافلات ومعدات الإنشاءات المستعملة من علامة «فولفو» التجارية، بالإضافة إلى معدات التخزين والمناولة ومولدات الطاقة والمعدات الصناعية ومنتجات الحلول البحرية من أشهر العلامات التجارية العالمية في مجال الصناعات الثقيلة، بما في ذلك «يانمار» و«دوسان» و«هيمونيسا» و«AGG» و«SDLG» و«إنجرسول راند» و«لينده». كما سيتمكن العملاء أيضاً من شراء شاحنات هينو 300 و500 و700 المستعملة، ومعدات تويوتا للمواد.

بالإضافة إلى مجموعة واسعة من منتجات ومعدات العلامات التجارية الأخرى، والتي ستكون متاحة تحت سقف واحد. وسيتم تجديد المعدات والمركبات التجارية في هذا القسم على يد فنيين مدربين ووفقاً لمجموعة محددة من المعايير، حيث سيقوم الفنيون بفحص مركبة أو آلية بصورة شاملة للتأكد من استيفائها لمعايير الجودة والمتانة المطلوبة.

وقال رامز حمدان، مدير عام المعدات الصناعية في شركة الفطيم للسيارات (فامكو، هينو، معدات مناولة المواد من تويوتا): نظراً للتحولات التي أحدثتها جائحة «كوفيد 19» في تفضيلات العملاء بشأن المركبات والمعدات المستعملة، فإن القسم الجديد سيستغل هذه الفرص الضخمة ليزود العملاء بمركبات ومعدات عالية الجودة، نخضعها لفحوصات شاملة على يد فنيين مدربين، مما سيوفر للعملاء الأفراد والشركات راحة البال والطمأنينة التي يسعون إليها عند اختيار المعدات والآليات.

وسيقدم فريق الفطيم للمعدات الصناعية للعملاء حلول أعمال كاملة تشمل مبيعات معدات جديدة وخيارات التمويل والتأجير والاستئجار والتبديل ومبيعات الوحدات المستعملة، الأمر الذي يعني أن العملاء الحاليين والجدد سيستفيدون من مجموعة متنوعة من المنتجات المستخدمة جيدة الصيانة والأفضل في فئتها، تحت سقف واحد.

وستخضع جميع المعدات والمركبات المباعة من خلال قسم الفطيم للمعدات الصناعية لعمليات فحص كاملة على يد فنيين داخليين، وسيحصل العملاء على خدمات ما بعد بيع كاملة، بما في ذلك الصيانة وقطع الغيار الأصلية مع عقود اختيارية لخدمات ما بعد البيع. ويقع قسم الفطيم للمعدات الصناعية في شركة فامكو وفروع المركبات التجارية.

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