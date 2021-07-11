طرح «نيسان ألتيما 2021» بتقنية «برو بايلوت» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسة في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن طرح «نيسان ألتيما 2021» بتكنولوجيا «برو بايلوت» في السوق. ويوفر هذا النظام المساعدة الحقيقية للسائق للحد من الإجهاد، لضمان الراحة والمتعة في كل رحلة، يضاف إلى ذلك كله التصميم الأنيق للسيارة.

وبدخولها عامها الثالث من الإنتاج، تقدم «نيسان ألتيما 2021» تقنية «برو بايلوت» الأولى في نوعها مع فئة (SL) الراقية، لتشكّل إضافة قيّمة إلى القائمة الشاملة من ميزات التنقل الذكي التي تطورها نيسان. وتعد «برو بايلوت» تقنية فائقة التطور تم تصميمها لتعزيز ظروف القيادة المختلفة، مع المزيد من أنظمة المساعدة الديناميكية للسائق، والتي تقلل من مستوى التسارع والتوجيه واستخدام الفرامل، ما يؤدي إلى تخفيف الإجهاد الذي يلحق بالسائق. ويكتمل الدعم الذي يقدمه النظام في أثناء القيادة على المنحنيات الخفيفة، مع إمكان ركن السيارة وإدخالها بسهولة في المكان.

وقال صلاح يموت، المدير التنفيذي للعمليات في العربية للسيارات: تتمثل مهمتنا الأساسية في العربية للسيارات بتقديم نماذج متقدمة للسوق بشكل مستمر، وذلك من أجل تلبية احتياجات القاعدة المتنوعة لعملائنا. وتساعد نيسان ألتيما 2021 المزودة تقنية «برو بايلوت» على التأسيس لمرحلة مهمة في رحلتنا وتوجيه المستقبل نحو مزيد من الابتكارات التكنولوجية المتقدمة التي يتم تصميمها لمراعاة راحة السائق. ومع إطلاقه أول مرة على مستوى المنطقة، يسعدنا إضافة هذا الطراز الاستثنائي إلى مجموعتنا المتنامية، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى تجربة هذه الابتكارات مع عملائنا.

ويمكن لنظام «برو بايلوت» إبطاء السيارة إلى مستوى التوقف التام، والتحكم فيها في ظروف الازدحام المروري، وذلك من خلال الجمع بين تقنيات نيسان الذكية التي تساعد على التحكم في السرعة والمساعدة على التوجيه. وتستخدم هذه التقنية كاميرا أمامية وراداراً أمامياً، إضافة إلى مجسات الاستشعار ووحدة التحكم الإلكترونية لمساعدة السائقين على البقاء وسط مسار القيادة، والإبقاء على سرعات السيارة، والحفاظ على فجوة مع السيارة الموجودة أمامها إذا تباطأت بمستوى أقل من سرعة الضبط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز