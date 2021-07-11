افتتاح مجمع سيارات الفطيم الحديث والمستدام في العين

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مجموعة السيارات في الفطيم عن افتتاح صالة عرض «مجمع سيارات الفطيم» الحديث في العين لتوسيع حضورها في الإمارات، تماشياً مع منهجية المجموعة المتمحورة حول العملاء وسعيها المتواصل للارتقاء بجودة حياتهم. وتعرض الصالة، التي تغطي 120,740 قدماً مربعة، مختلف الطرز من السيارات الجديدة والمستعملة من أبرز العلامات التجارية، كما تعكس المعايير الجديدة للهوية المؤسسية التي تعتمدها مجموعة الفطيم، والتي تلتزمها في مختلف علاماتها التجارية لترسيخ مكانتها على مستوى العالم.

وبعد ثمانية أعوام من الدراسات الكثيفة التي تضمنت بحوثاً متعمقةً حول العملاء للوصول إلى فهم كامل لنمو الإمارة، اختارت مجموعة السيارات في الفطيم موقع الصالة الجديدة في العين لقربه من مناطق النمو في الإمارة وسهولة الوصول إليه. وتُعد الصالة الجديدة أول منشأة متعددة الطوابق للسيارات في العين، إذ تعرض نماذج جديدةً ومستعملةً لجميع العلامات التجارية من مجموعة السيارات في الفطيم تحت سقف واحد وتتسع لـ70 سيارة تقريباً في كلا طابقيها، ما يوفر للعملاء في العين والمناطق المحيطة مجموعةً كبيرة من السيارات لاختيار ما يناسبهم منها. كما تُعد الصالة أول منشأة سيارات في أبوظبي تعتمد على الطاقة الشمسية لتلبية أكثر من %30 من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية، ما يؤكد التزام الفطيم المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات.

وقال فنسنت وينن، المدير الإداري الأول لمجموعة السيارات في الفطيم: نحن ملتزمون توفير سيارات عالية الجودة وفق أعلى المعايير العالمية، إذ نعتمد منهجية عمل تتمحور حول العملاء مع توفير أعلى مستويات القيمة لهم، لنتصدر دوماً قائمة الشركات المفضلة لدى عملائنا في جميع المناطق التي نقدم خدماتنا بها. ويتيح لنا الحضور الرائد لمجموعة الفطيم والتركيز المستمر على العملاء إمكان مواصلة النمو والتوسع، فضلاً عن مواكبة الاحتياجات المتغيرة لعملائنا بما يثري حياتهم اليومية. ومن هذا المنطلق، حرصنا على الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء في الإمارات، من خلال افتتاح صالة العرض الجديدة في مدينة العين، ونتطلع بشغف للترحيب بعملائنا فيها بأقرب وقت.

وبفضل محفظتها دائمة التوسع، والتي تتضمن عدداً من أبرز وأشهر العلامات التجارية في عالم السيارات، تشكل مجموعة السيارات في الفطيم محطةً شاملةً ومتكاملةً تلبي مختلف احتياجات عملائها من الأفراد والشركات، في مجال المركبات التجارية ومعدات البناء والخدمات اللوجستية المتعلقة بالسيارات، فضلاً عن بيع وتأجير سيارات ركاب جديدة ومستعملة.

وحضر حفل افتتاح الصالة الجديدة كل من فنسنت وينن، المدير الإداري الأول لمجموعة السيارات في الفطيم؛ ويوسف الرئيسي، المدير التنفيذي للشؤون الحكومية والصحة والسلامة والأمن والبيئة في شركة الفطيم للسيارات؛ وعددٌ من كبار الشخصيات ومسؤولون في القطاع الحكومي. وتُعدّ مجموعة السيارات في الفطيم واحداً من الأقسام الخمسة التي تضمها مجموعة الفطيم، والتي توفر منتجات وخدمات عالية الجودة من شأنها إثراء حياة المستهلكين ومساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم كل يوم.

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