«مازيراتي إم سي 20» تشارك في «جودوود للسرعة» لأول مرة

المصدر: لندن - البيان

كشفت «مازيراتي»، الشركة الإيطالية الرائدة في تصنيع السيارات الفاخرة، عن مشاركة سيارتها الرياضية الفائقة «MC20» في مهرجان جودوود للسرعة، حيث ظهرت في إطلالاتها الأولى في المملكة المتحدة خلال الدورة الـ 27 من المهرجان، وقدمت أداءً مميزاً في سباق تسلق الهضبة الشهير.

وشكل مضمار الفعالية، التي أُقيمت في جودوود غرب ساسكس في المملكة المتحدة، واستمرت لأربعة أيام من 8 - 11 يوليو، اختباراً لقدرات سيارة MC20.

وتُعد السيارة أول سيارة رياضية فائقة من مازيراتي مزودة بمحرك مثبت في المنتصف ومقعدَين، وتتجاوز سرعتها القصوى 202 ميل بالساعة، كما أنها أول سيارة مازيراتي مزودة بهيكل قفص أحادي مصنوع من ألياف الكربون، ما ساعد على تخفيض وزن السيارة بشكل كبير ليصل إلى 1500 كيلوغرام فقط. وبفضل محركها القوي المستوحى من سيارات الفورمولا 1، تتمتع السيارة بنسبة استطاعة إلى وزن استثنائية، فضلاً عن قدرة مذهلة على التسارع من الصفر إلى 62 ميلاً بالساعة في 2.8 ثانية. ويتألق محرك Nettuno من مازيراتي إلى جانب سيارة MC20 في جناح Supercar بادوك للسيارات الخارقة.

كما ظهرت سيارة جيبلي Trofeo، سيارة الصالون ذات الأداء العالي من مازيراتي، بلونها الأسود المميز في سباق تسلق الهضبة الشهير انطلاقاً من جناح فيرست جلانس، لتتألق بفضل محركها ثماني الأسطوانات V8 بقوة 580 حصاناً، وتسارع من الصفر إلى 62 ميلاً بالساعة في 4.3 ثوانٍ.

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