«رينج روفر إيفوك» تكنولوجيا متكاملة

المصدر: دبي - البيان

نجح الطراز الجديد «رينج روفر إيفوك آر ديناميك إتش إس إي 2021» في توطيد مكانته سريعاً في أسواق الإمارات بفضل العديد من المواصفات الرائعة وأنظمة السلامة والأمان والتي ترتكز على تكنولوجيا متكاملة تعد عنصراً أساسياً في سيارات «رينج روفر».

وتأتي السيارة بمحرك 2.0 لتر يولد قوة 250 حصاناً، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.6 ثوانٍ. كما تأتي بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات.

ومن الخارج، تأتي السيارة بعجلات مقاس 20 بوصة باللون الرمادي الداكن اللامع مع تشطيبات متباينة، ومصابيح أمامية فاخرة من نوع LED مع مصابيح مميزة للقيادة أثناء النهار، مع وجود غسيل كهربائي للمصابيح الأمامية، ومساعد الضوء العالي التلقائي ومؤشرات اتجاه متحركة. وكعادتها توفر السيارة مرايا أبواب قابلة للطي كهربائياً ومدفأة مع مصابيح اقتراب ومرآة جانبية للسائق بوظيفة التعتيم التلقائي.

ومن الداخل، تأتي السيارة بمقاعد مغطاة بجلد وندسور المُثقب باللون الأسود الأبنوسي، ويمكن ضبط المقاعد الأمامية كهربائياً. وهناك أيضاً نظام معلومات ترفيهي بشاشة PIVI مقاس 10 بوصات تعمل مع «آبل كاربلاي»، و«أندرويد أوتو».

وتتميز السيارة بنظام التوجيه المعزز كهربائياً مع نظام قوي للدفع الرباعي وفرامل مانعة للانغلاق ونظام «ABS»، برنامج الثبات الإلكتروني «ESP»، وغيرها من الإمكانيات المميزة التي تميز سيارات «رينج روفر».

وتتوفر في السيارة كاميرا محيطية ثلاثية الأبعاد بزاوية 360 درجة، ومثبت سرعة متكيف مع مساعد التوجيه، وفرملة الطوارئ، ومساعد الحفاظ على المسار، ونظام المساعدة على الركن الأمامي والخلفي، ومجموعة مساعدة السائق والتي تتكون من نظام المساعدة على النقطة العمياء.

وجاءت تجربة السيارة لتؤكد تميز هذه الإمكانيات التكنولوجية، حيث برز الثبات الواضح على الطرقات مع درجة عالية من العزل الخارجي المانع للضوضاء، وساعد حجم السيارة في دعم قدرتها الكبيرة على المناورة عند السرعات العالية محافظة في الوقت نفسه على درجة عالية من الثبات.

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