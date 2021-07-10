«هيونداي سنتافي» تصميم عصري

المصدر: دبي - أحمد صديق

شهدت أسواق الإمارات إطلاق الطراز الجديد «هيونداي سنتافي 2021» والتي تعرضت لقدر كبير من التعديل والتطوير صبت جميعها في عوامل الأمان والرفاهية والتي جعلتها ضمن أفضل السيارات الـ «إس يو في» في الإمارات بتصميم عصري.

وحصلت السيارة على تصميم خارجي عصري ومميز للغاية، مع شبكة أمامية كبيرة مصنوعة من الكروم لتعطي أفضل شكل ممكن، مع وجود مصابيح على شكل حرف «T» وتعمل بنوع الإضاءة «LED»، مع تصميم رائع لشكل الغطاء أعلى المحرك، وصادم أمامي بلون السيارة نفسه.

أما تصميم السيارة من الخلف فلا يختلف كثيراً عن المقدمة، حيث تأتي بشكل عصري قوي يدل على روعة السيارة واهتمامها بأدق التفاصيل، مع وجود عجلات قياس 20 بوصة بتصميم سداسي مميز للغاية باللونين الأسود والفضي متداخلة في بعضها البعض.

وبالنسبة لأبعاد السيارة من الخارج فتأتي بطول 4.770 أمتار وعرض 1.890 متر، وارتفاع 1.678 متر وقاعدة عجلات 2.766 متر، مع صندوق خلفي بسعة 1036 لتراً.

واهتمت شركة «هيونداي» بمقصورة «سنتافي» بشكل كبير، والتي تمثل إحدى نقاط القوة في السيارة، حيث حصلت على تصميم جديد بالكامل لتأتي شاشة عرض المعلومات بقياس 10.50 بوصات في وسط السيارة مع لوحة عدادات رقمية بشاشة قياس 12.3 بوصة، مع تغيير شكل الكونسول الوسطي ووجود بعض الإضافات مثل حصولها على ناقل حركة جديد يعمل من خلال مجموعة أزرار، كما قدمت الشركة تصميماً جديداً لوحدة التحكم في نمط القيادة، مع إضافة خاصية تحديد نمط القيادة أتوماتيكياً حسب الظروف التي تتواجد فيها السيارة.

وقدمت «هيونداي سنتافي» خيارين من المحرك، المحرك الأول رباعي الأسطوانات بقوة 191 حصاناً، و247 نيوتن متر من عزم الدوران مع ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكي، ومحرك ثاني تيربو بقوة 277 حصاناً و422 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل بصندوق سرعة ثنائي التعشيق من 8 سرعات.

وقامت الشركة بصناعة محرك جديد هجين سعة 1.6 لتر تيربو والذي يتلقى المساعدة من محرك كهربائي بقوة 44 كيلو واط، ويعد هذا المحرك واحداً من أقوى المحركات الهجينة التي قدمتها الشركة حتى الآن.

وقامت الشركة بتقديم مميزات عدة للأمان أبرزها: «ABS» نظام الفرامل المانعة للانغلاق، ومساعد الفرامل BA، إنذار لمنع السرقة، ونظام المساعدة على تسلق التلال، وتوزيع قوة الفرملة إلكترونياً وأجهزة استشعار الاصطفاف أمامي وخلفي، والتحكم في الجر، وعرض مراقبة ضغط الإطارات، والتحكم في ثبات المركبة.

أما عن عوامل الرفاهية في السيارة فهي متعددة وتختلف من فئة لأخرى ولكن أهمها: ضوء في الصندوق الخلفي، وقفل مركزي، ومصابيح لقراءة الخرائط، ومقود جلد، ومنافذ الطاقة، وعرض المعلومات المتعددة، ومقود كهربائي، وفتحات مكيف خلفية، ومماسك أكواب خلفية، وتعديل إمالة المقود، وجهاز لقياس عدد الأميال المقطوعة، وجهاز كمبيوتر لقياس الأميال المتبقية نظراً للوقود، وسياج على السقف، وممسحة خلفية، ومزيل الضباب للنافذة الخلفية، وتحكم الصوت على عجلة القيادة الضباب للنافذة الخلفية، ومكيف أوتوماتيكي، ودخول من غير مفتاح، وزر بدء التشغيل، وشاشة تعمل باللمس، وعرض درجة الحرارة.

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